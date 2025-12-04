"Dólar Shein": El truco para ahorrar hasta 25% en las compras online desde Argentina

El furor de las compras online internacionales se registra en la gran demanda que tuvieron aplicaciones asiáticas como Shein y Temu.

El comercio electrónico sigue creciendo a pasos agigantados en Argentina, impulsado por plataformas internacionales como Shein y Temu, que conquistaron a los consumidores con precios accesibles y una amplia oferta de productos importados. En este contexto, Shein se posiciona como una de las favoritas, especialmente por sus precios bajos en ropa y otros artículos.

Más allá de la variedad y el costo, apareció un mecanismo que promete aliviar aún más el gasto: el llamado dólar Shein. Este sistema permite evitar parte de los impuestos y recargos que suelen aplicarse en las compras en el exterior cuando el pago se realiza en pesos a través de la tarjeta. Según especialistas en compras online, su uso puede significar un descuento de hasta un 25 % en el precio final del pedido.

La idea detrás del dólar Shein es sencilla: cuando una compra aparece en dólares en el resumen de la tarjeta, usualmente se convierte automáticamente a pesos con un tipo de cambio elevado, conocido como “dólar tarjeta”, que incluye impuestos y cargos extras. Sin embargo, con este método, quienes tienen dólares en cuenta o utilizan opciones de pago en esa moneda pueden abonar directamente en dólares, evitando la conversión onerosa.

De esta manera, se elimina la carga extra que encarece la compra, logrando un precio final considerablemente más bajo. Es importante aclarar que este mecanismo no se trata de un tipo de cambio oficial ni una cotización especial mágica, sino de una alternativa al dólar tarjeta que ya utilizan muchos compradores que importan a través de Shein.

Shein ganó popuularidad por ofrecer productos a muy bajo precio en Argentina.

Para ilustrar el impacto, un ejemplo citado por expertos indica que una compra que cuesta US$ 150 puede resultar mucho más cara si se usa el dólar tarjeta. Pero si se paga con un tipo de cambio intermedio o directamente en dólares, se puede ahorrar miles de pesos, lo que representa una diferencia significativa para el consumidor.

Los límites de ARCA para Temu y Shein

El comercio electrónico internacional no para de crecer en Argentina, y plataformas como Shein y Temu se consolidan como opciones preferidas por los usuarios gracias a sus precios competitivos y gran variedad de productos. Sin embargo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) posee controles para ordenar el ingreso de envíos internacionales.

La ex AFIP impone topes claros y trámites obligatorios para evitar que las compras personales se usen con fines comerciales encubiertos, buscando equilibrar el mercado. La flexibilización del régimen puerta a puerta elevó el tope a USD 3.000 por envío, lo cual impulsó el aumento de paquetes ingresados tanto por Correo Argentino como por empresas de courier privado. Este crecimiento no pasó desapercibido para sectores industriales locales, especialmente el textil, que ven en estas compras una amenaza.