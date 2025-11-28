Cada vez es más barato importar y hacer turismo al exterior: el dólar se apreció en noviembre 2,5%

El Gobierno permitió en noviembre una apreciación del tipo de cambio en términos nominales de 0,31% y en términos reales de 2,56%, recuperando la misma política que llevó adelante hasta la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a partir del cual la devaluación se mantuvo por encima del ritmo de la inflación.

El valor del dólar se toma como promedio del precio mayorista a lo largo del mes respecto del promedio del mes anterior y en noviembre fue de 1.427,6 pesos, inferior al que se había registrado en octubre, de 1.432,02 pesos. Si además se considera la inflación en Argentina y en el resto de los países, la apreciación es sustancialmente mayor, de 2,56% frente a Estados Unidos y de 2,78% frente al resto del mundo según los cálculos preliminares del Banco Central.

Esta apreciación de noviembre significa que se abarató el costo de importar o de hacer turismo al exterior, una lógica que dominó la primera etapa de la administración del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, cuando la devaluación del peso corrió al 2% el año pasado y a 1% en el primer trimestre de este año, hasta la firma del acuerdo con el FMI.

El acuerdo de abril pasado estableció el régimen de bandas que se abren 1% mensual pero dio espacio para un movimiento mayor de la divisa: ese mes se devaluó 4,91% y tuvo picos en julio de 7,25% y en septiembre de 5,29%.

Desde el acuerdo con el FMI hubo un aumento fuerte en la devaluación mensual -ratifica el consenso económico de que estaba atrasado- y se incrementó mucho la volatilidad, tanto mensual como intradiaria, generando mayor incertidumbre en los agentes económicos, especialmente para la formación de precios.

La devaluación se aceleró con el acuerdo con el FMI

El proceso de apreciación del peso vuelve ahora cuando el reclamo generalizado reflejado en los informes económicos de bancos internacionales y fondos de inversión reclaman al Gobierno de Milei que lleve adelante una política de acumulación consistente de reservas internacionales que permitan estabilizar el peso aún en contexto de volatilidad financiera internacional.

Bopreal a la vista

En lugar de acumular reservas, el BCRA tendrá que afrontar el lunes el pago del vencimiento de capital e intereses del bono Bopreal, que emitió en el inicio de la administración de Milei para canalizar el pago de importaciones.

El monto total es de 1.012,5 millones de dólares, entre el vencimiento del capital de 1.000 millones y el pago de intereses por 12,5 millones, que tendrán un fuerte impacto en las reservas brutas del BCRA, de 40.314 millones de dólares según el último dato disponible.

Milei fue el autor de la mayor devaluación y después dejó atrasar al dólar

El BCRA mantiene una posición de reservas netas negativas en el orden de los 16.000 millones de dólares, pero tiene liquidez, es decir disponibilidad de divisas, por los recientes desembolsos del FMI.

Además, se conocieron las estadísticas de compra de divisas de las personas para atesoramiento, que en octubre superó los 5.000 millones de dólares y desde enero de este año alcanzó un volumen de 34.420 millones de dólares, frente a los U$S 3.655 millones del mismo período del año anterior.

La compra de divisas en octubre alcanzó un volumen de 4.196 millones en billetes, 1.402 millones en divisas (dólar MEP) y 616 millones en servicios gastos corrientes por un monto total de 6.214 millones, aunque después se reingresó por 1.123 millones al mercado de capitales, achicando el saldo neto a los 5.068 millones de dólares.

El mercado observa esa demanda de dólar y la reducción del saldo positivo de la balanza comercial, que a octubre de este año cayó la 6.846 millones de dólares desde los 15.969 millones que registró el año pasado, y advierte sobre la sostenibilidad del esquema monetaria y cambiario, lo que eleva la expectativa de devaluación y mantiene un piso alto, superior a 2%, a la inflación mensual.

En lugar de responder a la demanda de acumulación de reservas, que permitiría mantener la competitividad de la industria local frente a las importaciones y que además formó parte del acuerdo con el FMI que obligaba a incrementar en 9.000 millones de dólares las reservas netas del BCRA, Caputo festejó la primarización de la economía.

Caputo festeja la primarización de la economía

“Primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de cambio ‘atrasado’”, dijo irónicamente el ministro sin pararse a comentar que el incremento de las cantidades está asociado a la venta de productos primarios, minerales y energía, sin el aporte de trabajo local.