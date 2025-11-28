¿Sebastián Villa puede transformarse en jugador de River?

El delantero colombiano fue vinculado a River como el próximo gran refuerzo

El mercado de pases no se encuentra habilitado, pero se están dando los primeros movimientos porque los clubes eliminados del Torneo Clausura 2025 comenzaron a planificar el inicio de la temporada 2026. Esto provocó que se deslice la posibilidad de que Sebastián Villa se transforme en nuevo refuerzo de River, debido a que habría existido un llamado para consultar condiciones y la determinación del jugador de ser transferido de Independiente Rivadavia de Mendoza.

Todo comenzó gracias a una declaración del delantero colombiano en la que confirmó que se va a marchar del conjunto mendocino porque entiende que está para dar un salto en su carrera. "Me voy tranquilo, dejé todo. Hay ciclos que se cumplen. Estuve un año y medio acá en Mendoza y me brindaron ese amor que necesitaba. Venía de una situación muy difícil de mi vida, me había tocado ir a Bulgaria para poder resurgir", expresó en charla con Radio Nihuil de Mendoza.

Villa confirmó se quiere ir de Independiente Rivadavia por cree que cumplió un ciclo

Esto provocó que Sebastián Villa sea vinculado con varios equipos de importantes ligas del exterior y que en la mañana del viernes surja un rumor de que podría llegar a transformarse en refuerzo de River. "Averiguaron condiciones por el colombiano que no seguirá en Independiente Rivadavia. Su pase pase cuenta 8 millones de dólares", expresó el periodista que cubre al "Millonario", Germán Balcarce. Sin embargo, el club de manera extraoficial hizo trascender que no hay ninguna chance de que la operación se haga ahora o en los próximos meses.

"Hablé con la gente del cuerpo técnico con quien hay que hablar y hablé con los dirigentes con los que hay que hablar, River no intentó, no intenta y no intentará tener ningún vínculo con Sebastián Villa. Ninguno. No va por él, no lo quiere y no lo va a tener. Confío en las dos partes que me lo contaron, dirigentes y cuerpo técnico", expresó el periodista Hernán Castillo en Y ya lo ve, y ya lo ve. Una declaración más que contundente que puso fin a una novela que tan solo duró unas horas en el mercado de pases argentino.

El motivo de este rechazo contundente de parte del "Millonario" a la idea de contar con el delantero colombiano dentro del plantel rádica en un antecedente penal que dispone. En junio del 2023, el jugador fue juzgado por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazar coactivas contra Daniela Cortés. Fue declarado culpable con una sentencia de pena de dos años y un mes de presión de ejecución condicional (no efectiva) y a seguir una serie de reglas de comportamiento durante un periodo. En el transcurso del proceso judicial, el futbolista se declaró inocente por los hechos que se lo juzgaban.

No es la primera vez que Sebastián Villa es rechazado de un club por los antecedentes penales que radican en su contrato. "Los principios no se negocian", expresó el periodista Carlos Antonio Vélez cuando reveló el motivo por el cual Atlético Nacional de Colombia desmintió que se encuentre negociando su incorporación. Una postura que se repitió en otros clubes y que de a poco le va cerrando puertas en su carrera deportiva al jugador.