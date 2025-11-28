Quita de subsidios de luz y gas: cómo funcionará y de cuánto son los aumentos

Cambios en los subsidios energéticos

A partir del 1° de enero, el gobierno de Javier Milei pondrá en marcha un nuevo régimen de subsidios para los usuarios residenciales de electricidad, gas y garrafas, que reemplaza por completo el sistema de segmentación por ingresos vigente hasta ahora. El cambio implica una reducción del alcance de las bonificaciones, un nuevo criterio para acceder al beneficio y aumentos diferenciados según el consumo y la condición de cada hogar. A continuación, las principales claves para entender cómo impactará la quita de subsidios.

¿Qué cambia desde enero en los subsidios energéticos?

El nuevo esquema elimina la segmentación por niveles de ingresos (altos, medios y bajos) y establece solo dos categorías:

Usuarios con subsidio

Usuarios sin subsidio

Además, los descuentos ya no se aplicarán durante todo el año, sino únicamente en los meses de mayor consumo.

Cambios luz y gas en enero

¿Qué pasa con la segmentación por ingresos?

El sistema actual de tres niveles queda sin efecto. A partir de ahora, el principal umbral para acceder al subsidio será no superar el equivalente a tres canastas básicas totales, aunque también se evaluarán datos patrimoniales y consumos registrados. La asignación del beneficio será automática.

¿Qué ocurre con quienes ya están inscriptos en el RASE?

Los usuarios que ya figuran en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán reinscribirse. Sus datos serán migrados automáticamente y podrán actualizarse mediante declaración jurada mensual, lo que permite pedir reconsideración en caso de cambios en la situación económica.

Cómo será el subsidio en la factura de luz

Los hogares que mantengan el subsidio recibirán un descuento del 50% sobre un consumo base, que será:

Más alto en verano e invierno

Menor en otoño y primavera

Todo consumo que supere ese límite se pagará sin subsidio. De manera excepcional, durante 2026 habrá una bonificación adicional transitoria, que se aplicará en enero y se irá reduciendo mes a mes hasta desaparecer en diciembre. Hasta ahora, el subsidio cubría bloques de consumo más amplios, por lo que el nuevo esquema reduce claramente el volumen de energía bonificada, lo que se traducirá en facturas más altas para muchos hogares.

Tarifas de luz y gas: qué pasa con subsidios

Cómo funcionará el subsidio para el gas

El subsidio del gas también será del 50% sobre un bloque de consumo, que varía según la zona del país. A diferencia del sistema anterior, ese beneficio solo se aplicará durante los meses de invierno. De forma transitoria, también se sumará una bonificación adicional en enero, que luego irá disminuyendo progresivamente durante el año. Esto implica que, durante los meses de verano, el gas dejará de tener subsidio, salvo por ese refuerzo inicial.

De cuánto serán los aumentos en las tarifas

El impacto en las facturas será distinto para cada usuario, ya que depende de:

La condición que tenía en la segmentación previa

El nivel de consumo

La zona geográfica

El cambio central es que el Estado ahora subsidiará menos volumen de consumo, lo que eleva el monto final de las boletas, especialmente en los meses de mayor demanda.