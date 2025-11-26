El lujoso edificio porteño que ganó dos premios internacionales.

La Ciudad de Buenos Aires tiene un nuevo protagonista en el mapa inmobiliario de lujo: Barrio Parque, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, volvió a captar la atención global gracias a un proyecto edilicio que recibió reconocimientos internacionales.

Este barrio, diseñado en 1911 por Carlos Thays, combina un estilo arquitectónico que fusiona influencias inglesas, francesas y art déco, y se caracteriza por sus calles sinuosas, casas con jardines y terrazas, y un ambiente de tranquilidad y seguridad en pleno centro porteño.

En sus orígenes, el valor del metro cuadrado era uno de los más bajos de la ciudad, pero hoy ese valor ronda los US$4500 por m², casi el doble del promedio de todo CABA, que se sitúa en US$2495 por m², reflejando el prestigio y la exclusividad que ofrece el barrio.

El foco de atención actual es un edificio ubicado en Martín Coronado 3300, frente a la Plaza Perú y cerca del Museo Malba, que recientemente obtuvo dos galardones en los International Property Awards 2025, una de las premiaciones más prestigiosas del mercado inmobiliario global.

Cómo es el lujoso edificio que ganó dos premios internacionales

El desarrollo pertenece a Creaurbana, empresa del Grupo Emes controlada por Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía. La ceremonia de entrega se llevó a cabo el 21 de noviembre en el Ritz-Carlton de South Miami, donde el proyecto fue premiado en las categorías “Architecture Multiple Residence” y “Single Apartment/Condominium Development”.

Estos premios valoran la calidad arquitectónica, la sustentabilidad y la innovación, evaluadas por un jurado internacional compuesto por más de 100 expertos en el sector. Andrés Mindlin, director de nuevos negocios de Creaurbana, destacó: “Este reconocimiento refleja el trabajo sostenido de nuestro equipo y el compromiso con la excelencia en cada proyecto. Queremos seguir elevando los estándares del real estate argentino y demostrar la capacidad constructiva del país”.

Con un diseño a cargo de BMA Arquitectos, el edificio cuenta con 28.000 m² construidos y alberga 32 residencias de más de 300 m² cada una. Su arquitectura de baja densidad, la calidad de los materiales y su ubicación privilegiada lo posicionan en el segmento más exclusivo y con uno de los valores por metro cuadrado más altos de Argentina.

Además, Creaurbana avanza con un plan de expansión que incluye más de 120.000 m² en proyectos distribuidos en Puertos (Escobar), Puerto Madero y Vicente López. Próximamente, entregará dos desarrollos premium en Bajo Belgrano, denominados DePampa y DeAlcorta, que también prometen marcar tendencia en el mercado inmobiliario local.