El calendario de remates de propiedades en Buenos Aires en noviembre 2025

Cómo participar del remate de propiedades en CABA.

Durante noviembre de 2025, la Ciudad de Buenos Aires será escenario de una serie de subastas públicas de inmuebles organizadas por el Banco Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Los remates abarcan diversos barrios, entre ellos Palermo, Belgrano, Almagro, Flores y San Nicolás, ofreciendo una oportunidad para inversores y compradores interesados en propiedades a precios base variados.

El Banco Ciudad tiene programado un remate el miércoles 5 de noviembre, con inmuebles que parten desde un valor base de US$8.109 hasta US$92.440, según la ubicación y características. Para participar, es indispensable inscribirse con al menos 48 horas hábiles de anticipación a través de la plataforma de subastas del banco y efectuar el depósito de caución correspondiente. Aunque los montos están en dólares, el pago final se realiza en pesos, tomando la cotización oficial del dólar BCRA.

En Palermo, se ofrece un monoambiente en un noveno piso al contrafrente, con una superficie de 30,78 m² y un precio base de US$41.510. La propiedad cuenta con cocina independiente, baño con espacio para ducha, lavadero semicubierto y terraza con vista al contrafrente. El depósito en garantía es de US$1.245.

En Belgrano, un departamento de 62,37 m² ubicado en el tercer piso al frente será subastado con un precio base de US$92.440,58 y un depósito de US$2.773,21. Este espacio incluye living comedor, cocina, lavadero semicubierto, baño completo, y dos habitaciones con balcón francés y balcón corrido, respetando la ventilación al exterior en todos sus ambientes.

La opción más accesible se encuentra en Recoleta, donde se rematará una cochera cubierta en el segundo subsuelo, con un precio base de US$8.109 y un depósito de US$243,27. El acceso a esta cochera está entre las avenidas Santa Fe, Pueyrredón, Córdoba y Coronel Díaz.

Los remates de la Agencia de Administración de Bienes del Estado

Por otra parte, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) organiza subastas en San Nicolás, Almagro y Palermo durante noviembre. En San Nicolás, se ofrecerá un inmueble destinado a oficina en avenida Córdoba 948, con una superficie total de 99,61 m² y un precio base de US$138.408,30. La subasta será el lunes 17 de noviembre a las 14 horas, con cierre de inscripción el 10 de noviembre a las 12.

En Almagro, el jueves 20 de noviembre a las 14 se subastará un terreno baldío de 230,31 m² en Francisco Acuña de Figueroa 981, con un valor base de US$472.982. La inscripción para esta subasta finaliza el 13 de noviembre a las 12 horas.

Finalmente, en Palermo se rematarán dos terrenos linderos ubicados en Fray Justo Santa María de Oro 2245 y 2251. Estos espacios baldíos suman en conjunto 1.038,85 m² y tienen un precio base de US$2.923.344. La subasta está prevista para el viernes 28 de noviembre a las 10 horas y la inscripción cierra el 20 de noviembre a las 12.