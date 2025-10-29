El triangulo de lujo en CABA

En Buenos Aires, el lujo inmobiliario está cambiando de lugar y concentrándose en un triángulo que une la avenida Libertador, Bullrich y Las Cañitas, justo frente al Campo Argentino de Polo. Esta zona, conocida por algunos como "Palermo Pacífico", se está consolidando como el nuevo epicentro del desarrollo de alta gama en la ciudad.

Durante años, la expansión del lujo porteño siguió el eje de Libertador desde Recoleta hasta Núñez, pero ahora el foco se concentra en este corredor que combina identidad barrial con espacios verdes. El punto de inflexión llegó cuando Eduardo Costantini, fundador de Consultatio y creador del Malba, realizó importantes compras en la zona, incluyendo un terreno de 3471,70 m² en Las Cañitas por US$21,2 millones y otro predio de 4,4 hectáreas frente al Campo de Polo por US$45 millones.

El proyecto que planea, con una inversión superior a los US$350 millones, promete transformar el paisaje urbano con edificios modernos, espacios verdes y esculturas, inspirándose en el Design District de Miami. Las obras comenzarían en 2026 y se extenderían hasta 2030.

Esta movida confirma una tendencia que especialistas en desarrollos de lujo venían observando: el entorno del Polo ofrece una fórmula única que combina identidad barrial y cercanía a áreas verdes. El eje Bullrich–Libertador–Las Cañitas ha experimentado una transformación profunda, consolidándose como uno de los sectores más dinámicos y sofisticados de Buenos Aires.

Los proyectos "premium" del corredor

El cambio va más allá de la gastronomía y la vivienda de media-alta gama: ahora se trata de un corredor que aloja proyectos premium con diseño exclusivo, amenities internacionales y vistas privilegiadas al Campo Argentino de Polo.

El skyline ya muestra señales de esta transformación. Por ejemplo, L’Avenue Libertador es el primer edificio en Buenos Aires diseñado por el prestigioso estudio británico Zaha Hadid Architects. Ubicado en la intersección de Libertador y Bullrich, esta torre vidriada de 36 pisos y 44.110 m² redefine la calidad arquitectónica de la avenida con 96 departamentos de alta gama.

En Las Cañitas, proyectos como Decó Polo, con el sello de Armani/Casa, y Verdant Polo presentan desarrollos de lujo con amplias unidades y amenities de alto nivel. Ioram Amsel, de ABV Arquitectos, destaca que buscan revitalizar la zona con un nuevo parque verde y arquitectura de vanguardia que combina ubicación, vistas y diseño europeo.

Maior Polo y Nómada Palermo también forman parte de esta ola, con inversiones millonarias y planes que incluyen residencias, hoteles, oficinas y polos gastronómicos. El proyecto de Nómada Palermo, valuado en US$75 millones, promete mejorar el espacio público con veredas más anchas, renovación de mobiliario urbano y una mejor conectividad.

Los valores inmobiliarios reflejan esta revalorización: los precios por metro cuadrado oscilan entre US$3800 y US$5000, ubicándose un 20% a 30% por debajo de barrios como Puerto Madero o Palermo Chico, pero con un potencial de crecimiento mucho mayor. B Residence Palermo, con unidades desde US$258.400, es otro ejemplo del dinamismo del sector.