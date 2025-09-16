La casa de lujo que se puso a la venta en Belgrano R: su historia y su valor

La casa de lujo que se puso a la venta en Belgrano R.

En el corazón del exclusivo barrio Belgrano R, una imponente casona de 942 metros cuadrados cubiertos acaba de salir al mercado inmobiliario. Esta residencia no solo destaca por su tamaño, sino también por su combinación única de historia y confort moderno.

Ubicada a pocas cuadras del emblemático Palacio Hirsch, la propiedad se posiciona entre las 20 viviendas más caras de la Ciudad de Buenos Aires y es la más costosa dentro del microbarrio. Este precio refleja la fusión entre su valor patrimonial y las renovaciones que incorporaron detalles contemporáneos para mejorar la calidad de vida.

Su arquitectura fue diseñada por el renombrado arquitecto Kronfuss, responsable también de la remodelación del Palacio Hirsch. Nacido en Budapest en 1872 y radicado en Argentina desde 1910, Kronfuss dejó su huella en edificios icónicos como el Museo Caraffa y el Hospital de Clínicas en Córdoba. Su estilo europeo clásico se manifiesta en esta residencia con techos ornamentados, molduras finas, pisos de roble de Eslavonia y carpintería maciza.

Cuánto vale la casa de lujo que está a la venta en Belgrano

Esta residencia de lujo tiene un valor cercano a los 4,3 millones de dólares, algo que parece elevado, pero que está acorde con todas las características de esta vivienda única.

La casa se distribuye en tres niveles con ocho ambientes, entre los que se incluyen cuatro dormitorios en suite, una master suite con vestidor y balcón, y dos amplios livings con techos altos. Además, cuenta con una galería, quincho y una piscina que se integra al jardín, ideal para disfrutar del aire libre en un entorno señorial.

Para sumar comodidad, la propiedad dispone de dos cocheras, ascensor y un sistema de domótica integrada que permite controlar diferentes funciones desde la tecnología más avanzada. La cocina, el playroom y las terrazas fueron adaptados para combinar el diseño original con las necesidades actuales.

Belgrano R, delimitado por avenidas como La Pampa y Olazábal, se destaca por su arquitectura británica y su ambiente residencial exclusivo. Las casas históricas que se mantienen en pie en esta zona atraen a compradores que buscan no solo un hogar, sino también una inversión con valor cultural y estético.