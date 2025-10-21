Abrirá un nuevo shopping y ya se confirmaron las marcas internacionales tendrán locales

Las marcas internacionales que llegan al nuevo shopping.

En la Ciudad de Buenos Aires abrirá un nuevo shopping que promete traer a las mejores marcas internacionales y ya varias empresas mundialmente reconocidas confirmaron su presencia en el espacio que se inaugurará en Recoleta.

El shopping OH! Buenos Aires se construyó donde estaba el histórico Buenos Aires Design y tendrá más de 150 locales, amplios patios al aire libre, espacios gastronómicos de primer nivel y zonas de entretenimiento para todas las edades.

Además, este nuevo espacio tendrá 52.000 metros cuadrados, con 35.000 m² comerciales distribuidos en tres niveles y una terraza gastronómica, así como 450 cocheras subterráneas.

También cuenta con ocho accesos desde calles como Pueyrredón, Libertador, Junín y Azcuénaga y conexión directa con ciclovías y bicisendas, siendo el primer shopping integrado al sistema de movilidad sustentable porteño.

En esa línea desde el OH! Buenos Aires destacaron que tendrá toboganes gratuitos entre pisos, una fuente de aguas danzantes y una jungla natural con sonidos ambientales.

Otro punto a destacar es que contará con un Sacoa que tendrá dos áreas diferenciadas. Por un lado, una terraza de 500 metros cuadrados destinada a adultos y adolescentes, equipada con la última tecnología en simuladores de realidad virtual.

Por otro, un espacio de 350 metros cuadrados en el subsuelo diseñado para niños de hasta 7 años, que incluirá juegos interactivos, tecnología inmersiva y un salón de cumpleaños con realidad virtual.

En total, Sacoa ofrecerá 500 simuladores de última generación junto con una selección de 20 juegos vintage gratuitos, para quienes quieran revivir la nostalgia de los clásicos en un entorno moderno y tecnológico.

También se destacan los cuatro patios centrales de 100 m², que permitirán iluminación natural y ventilación cruzada permanente, eliminando la necesidad de aire acondicionado y calefacción tradicional, que de todas maneras estarán disponibles en caso de que las temperaturas así lo requieran.

Cuáles son las marcas internacionales que estarán en el nuevo shopping

El shopping Oh Buenos Aires ya tiene confirmadas marcas de renombre internacional como Stella McCartney, Golden Goose, Hunter, Juicy Couture y Vilebrequin. También dirán presente reconocidas empresas locales como La Martina y Kosiuko.

Dentro de la oferta gastronómica, también habrá un mix entre lo mejor del país y del mundo con locales de le Pain Quotidien, Starbucks, Lucciano’s, Möoi y La Panera Rosa, entre otros.

La inauguración está prevista para noviembre de 2025. El proyecto arquitectónico está a cargo del estudio Sambresqui & Asociados, con dirección comercial de Fernando Brocca, y contempla una concesión de 15 años, prorrogable por cinco más.