Dónde abrirá el nuevo Sacoa.

En noviembre de 2025, Buenos Aires tendrá un nuevo centro comercial que promete revolucionar la oferta de shopping y entretenimiento en la ciudad. Se trata del OH! Buenos Aires, ubicado en el histórico espacio del ex Buenos Aires Design en Recoleta, que destaca por su diseño bioclimático y un enfoque centrado en experiencias más allá de la simple compra.

Con más de 110 locales comerciales y una variada propuesta gastronómica que incluye 30 opciones, este nuevo shopping apunta a ser un punto de encuentro para familias y jóvenes. Entre sus atractivos se encuentra la reincorporación de Sacoa a la capital, con un innovador espacio de entretenimiento.

Sacoa contará con dos áreas diferenciadas dentro del OH! Buenos Aires. Por un lado, una terraza de 500 metros cuadrados destinada a adultos y adolescentes, equipada con la última tecnología en simuladores de realidad virtual. Por otro, un espacio de 350 metros cuadrados en el subsuelo diseñado para niños de hasta 7 años, que incluirá juegos interactivos, tecnología inmersiva y un salón de cumpleaños con realidad virtual.

Una de las particularidades más llamativas será el acceso al área infantil: los visitantes podrán bajar desde los diferentes niveles del shopping a través de toboganes gigantes gratuitos, una experiencia única que conecta directamente con el sector de juegos.

En total, Sacoa ofrecerá 500 simuladores de última generación junto con una selección de 20 juegos vintage gratuitos, para quienes quieran revivir la nostalgia de los clásicos en un entorno moderno y tecnológico.

El shopping y Sacoa abrirán sus puertas en noviembre

Con esta propuesta, el OH! Buenos Aires se perfila como un destino imperdible en Recoleta, combinando compras, gastronomía y entretenimiento para toda la familia. La expectativa crece a medida que se acerca la fecha de inauguración prevista para noviembre de 2025, cuando finalmente Sacoa reabra sus puertas en la ciudad con una oferta renovada y sorprendente.

Del histórico edificio del Design solo queda la fachada, un esqueleto que está protegido como patrimonio cultural. Para respetar su color original y dar con la gama exacta, los encargados de la obra realizaron un minucioso relevamiento con la Fundación Clorindo Testa. El renovado inmueble ya no cuenta con dos pisos, ahora el shopping contará con tres plantas completamente integradas y un concepto de paseo semiabierto.

Además el lugar contará con 500 lugares de estacionamiento en la playa que está bajo Plaza Francia, tendrá una decoración de los pasillos internos del centro comercial de estilo industrial, con tuberías a la vista y pisos neutros.