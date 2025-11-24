Autoridad aeronáutica de Venezuela pide aerolíneas internacionales reanudar vuelos en 48 horas: IATA

FOTO DE ARCHIVO- El logotipo de la IATA se muestra en Ginebra

-El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela informó a las aerolíneas internacionales que deben reanudar sus vuelos al país en un plazo de 48 horas, o se arriesgan a perder sus derechos para volar para el país sudamericano, dijo el lunes la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).

Varias aerolíneas internacionales han cancelado sus vuelos desde Venezuela en los últimos días después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos advirtiera el viernes a las principales aerolíneas sobre una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar el país.

"Esta decisión reducirá aún más la conectividad hacia el país, que ya es uno de los menos conectados de la región", dijo IATA, que representa a unas 350 aerolíneas.

El ministerio de Comunicación e Información no respondió a un pedido de comentarios. Reuters no pudo contactar de inmediato a la autoridad aeronáutica venezolana.

La FAA estadounidense advirtió sobre el "deterioro de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores" y señaló que las amenazas podrían representar riesgos para las aeronaves a cualquier altitud.

EEUU mantiene desde septiembre un vasto despliegue militar en aguas del Caribe, bajo el argumento que lucha contra el tráfico de drogas, pero que Venezuela sostiene es para lograr un cambio de Gobierno.

La presencia militar estadounidense en la región incluye el portaaviones más grande de la Armada, al menos otros ocho buques de guerra y aviones F-35.

IATA en un comunciado agregó que mantiene el compromiso de restablecer las operaciones hacia y desde Venezuela "tan pronto como las condiciones lo permitan".

Reiteró su disposición a mantener canales abiertos de comunicación con las autoridades venezolanas, a fin de coordinar acciones que garanticen la seguridad, la conectividad y la protección de los derechos de los pasajeros, en estricto cumplimiento de la normativa vigente de seguridad.

Más temprano el lunes, la aerolínea española Air Europa anunció la suspensión de sus cinco vuelos semanales entre Madrid y Caracas "hasta que las condiciones lo permitan" para su reanudación.

La aerolínea Plus Ultra también suspendió la misma ruta, según informaron medios españoles.

Durante el fin de semana, Iberia, la aerolínea española propiedad de IAG, anunció la suspensión de sus vuelos a Venezuela al menos hasta el 1 de diciembre, sumándose a otras aerolíneas como la brasileña Gol, la colombiana Avianca , TAP Air Portugal y Latam.

Turkish Airlines canceló sus vuelos previstos hacia Venezuela entre el 24 y el 28 de noviembre, dijo Marisela de Loaiza, presidenta de la Asociación de Líneas de Aéreas de Venezuela. Otras líneas nacionales que también vuelan a Madrid suspendieron sus vuelos.

(Redacción Reuters)