Segurola y Habana, programa que Julia Mengolini conduce en Futurock, ganó el Martín Fierro del Streaming a mejor programa informativo este último domingo 14 de diciembre.

En su discurso, la periodista hizo alusión al gobierno de Javier Milei y exprimió cada uno de los 60 segundos disponibles para configurar un mensaje político de suma contundencia.

¿Qué dijo Julia Mengolini sobre el gobierno de Milei?

Tras agradecer por el premio, Mengolini advirtió de modo sarcástico: "No voy a hacer lo que se espera de mí, que bardee a este gobierno careta, proto.fascista. No lo voy a hacer porque ya no lo considero un gobierno, me parece que son vasallos de Trump. Entonces, en todo caso, voy a tener que putear al gobierno de Estados Unidos: Fuck you, Donald".

Luego de ello, le pidió "a muchos de ustedes, compañeros" que "se apiolen un poco" y que empiecen "a decir que todos los miércoles le pegan a los jubilados, que desfinancian al hospital de niños y que eso no puede ser una joda". "Vamos a empezar a contar lo que pasa, eso es lo que tratamos de hacer todas las mañanas en Segurola y Habana", concluyó.