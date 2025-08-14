Amenazas a Julia Mengolini: imputaron a Javier Milei y Lilia Lemoine

En el marco de la causa por amenazas a la periodista Julia Mengolini, el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez imputó al presidente Javier Milei, a la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine y otros funcionarios y referentes de los libertarios. "Algún límite tienen que tener", escribió en sus redes sociales el dirigente político Juan Grabois, abogado de Mengolini.

Además de Milei y Lemoine, el fiscal Domínguez imputó al "cineasta" oficial Santiago Oría, al referente en redes sociales y conductor en el canal de stream Carajo Daniel Parisini (Gordon Dan) y al abogado públicamente oficialista Alejandro Sarubbi Benítez. El expediente tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro Nº2, bajo la carátula “Milei, Javier y otros s/ amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita".

El Ministerio Público Fiscal pidió en su dictamen la realización medidas de prueba destinadas a identificar a las personas que amenazaron de muerte a Julia Mengolini. En paralelo, el juzgado ordenó la periodista y su círculo íntimo cuenten con custodia policial y se les entregue un botón antipánico.

Además, el fiscal Domínguez pidió que se generen medidas de prueba para investigar si existe una organización, financiada con fondos públicos y coordinada por funcionarios de primer nivel, destinada a amedrentar a quienes son críticos de Milei. Por eso, requirió a las empresas propietarias de las redes sociales información sobre el flujo de los posteos más violentos y amenazantes, la información falsa diseminada y los datos de las personas que obraron como los principales diseminadores.

Grabois, sobre la causa: "Algún límite tienen que tener"

Grabois, abogado de Mengolini, informó en su cuenta de X sobre las "novedades en la causa Mengolini". "Milei, Lemoine, funcionarios y twitteros libertarios, imputados. La justicia investiga la utilización de fondos públicos para financiar una red de terrorismo psicológico paraestatal, y avanzó en pruebas cruciales para identificar a los autores de las amenazas contra Julia Mengolini", publicó.

"Algún límite tienen que tener. El que las hace las paga", agregó el referente del Frente Patria Grande y ex precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP) en 2023.