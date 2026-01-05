El duelo de leyendas será este viernes.

En la previa al Mundial 2026, en el que podría llegar a darse un cruce entre la Selección Argentina y Uruguay en los dieciseisavos de final, la AFA y la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) comenzarán el año con un amistoso que podría ser la antesala a lo que suceda en la Copa del Mundo. Esta semana, Punta del Este será la sede de un encuentro entre históricos de ambas selecciones en una nueva edición del clásico rioplatense.

Con el Enjoy Punta del Este como sede, este jueves se realizará el evento Leyendas, que constará de una conferencia de prensa oficial y entrevistas a las grandes estrellas de la “Albiceleste” y de la “Celeste”, además de que contará con la presencia de autoridades de la AUF, de Punta del Este y de la organización. La cita y cobertura están programadas para las 19:00 horas, aunque lo interesante vendrá con el partido del viernes.

A partir de las 18:00, Argentina y Uruguay se enfrentarán en la Playa Deportiva – Parada 9 de Playa Mansa de Punta del Este, un encuentro que será de acceso libre y gratuito para que los fanáticos puedan volver a ver jugar a sus grandes ídolos. Para dicho compromiso, la AFA presentó su lista este domingo, con jugadores como Maxi Rodríguez, Sergio Goycochea, Ariel Ortega, Rolando Schiavi y Ezequiel Lavezzi.

Por su parte, Uruguay contará con estrellas de la talla de Diego Forlán, Diego Godín, Diego Lugano, Walter Gargano, Cristian “Cebolla” Rodríguez, Mauricio Victorino, Jorge Fucile, Diego “Ruso” Pérez y Juan Castillo. Cabe mencionar que el encuentro será transmitido por televisión a través de DirecTV, aunque estar en Punta del Este tendrá la magia de poder participar del meet&greet y tener un contacto más cercano con los protagonistas después del partido.

El drama de Uruguay con las estrellas

Uruguay construyó parte de su leyenda en los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928, donde conquistó las medallas de oro. En aquel período, la competencia olímpica era considerada la máxima cita del fútbol mundial, ya que no existía aún la Copa del Mundo organizada por la FIFA, que arrancó en 1930. Sin embargo, esos certámenes se desarrollaban bajo el régimen del amateurismo y la FIFA comenzó a diferenciar claramente entre torneos amateurs y campeonatos mundiales absolutos.

El posteo de la AFA para presentar el cruce con los uruguayos.

En ese contexto, la entidad comunicó que los logros de 1924 y 1928 no deben equipararse a Copas del Mundo profesionales. Por tal motivo, solicitó que la Asociación Uruguaya de Fútbol adecue su escudo a los criterios vigentes, por lo que las únicas estrellas reconocidas oficialmente serán las correspondientes a Uruguay 1930 y Brasil 1950. De este modo, de cara al Mundial 2026, la “Celeste” deberá lucir solo dos estrellas en su emblema.