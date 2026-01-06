Cartelera teatral: las novedades del teatro para el verano 2026

Enero comienza a marcar el rumbo del año, aunque sin la urgencia cotidiana que impone la ciudad. Quienes están en Buenos Aires, pueden acceder a una variada cartelera que propone desde teatro colectivo a magia con nivel internacional, pasando por funciones participativas donde el juego y la diversión son los ejes para una noche de verano.

En el teatro Metropolitan

Derecho de Piso llega a la calle Corrientes

El lado más oscuro del detrás de escena y lo se ve cuando no se ve

Derecho de Piso, de Ian Shifres y Ana Schimelman, llega a partir del 7 de enero al teatro Metropolitan, epicentro de la calle Corrientes, con funciones los miércoles de enero y febrero a las 20.15. La obra interpretada por Victoria Baldomir, Gerardo Chendo, Vero Gerez, Nicolás Martín, Guadalupe Otheguy, recorre el proceso de montaje de un espectáculo teatral, tomando como protagonista a Brenda, su asistente, el nombre que nadie recuerda y todos necesitan. Las horribles verdades de un elenco quedan a la luz cuando su integrante más invisible alza la voz. La obra fue galardonada con siete Premios Hugo y varias nominaciones recientes en el circuito independiente. "Nos interesaba poner el rol de la asistencia en el centro de nuestra historia. Todas las obras de teatro tienen asistentes que son indispensables para los elencos y para los espectáculos, pero nadie sabe quiénes son, ni qué es lo que hacen exactamente. Esta obra intenta visibilizar la importancia del rol del asistente, que en muchos casos debe pagar un gran derecho de piso", asegura Ana Schimelman.

El trabajo conjunto convierte a Derecho de Piso en uno de los fenómenos más atractivos del teatro musical argentino contemporáneo.Funciones a partir del 7/1 los miércoles de enero y febrero a las 20.15 en Av. Corrientes 1343.

Los sábados, en Chacarerean Pablo Cordonet presenta Tengo data

Un show con mucha información, la misma que atraviesa el día a día

Los sábados de enero, Pablo Cordonet sube al escenario de Teatro Chacarerean para presentar “Tengo data”, un show de humor que aborda la ironía de la vida a partir de la cantidad de información que se guarda día a día. “Tenemos tanta, tanta, tanta data, que muchas veces no sabemos cómo utilizarla”, dice el artista, que transporta al espectador a distintas épocas y momentos de la vida, logrando reflejar experiencias y momentos que resuenan y se vuelven desopilantes. Una propuesta de verano para disfrutar del humor de este artista, que, desde hace más de 25 años, cautiva a su público con su particular capacidad expansiva sobre el escenario. Sábados de enero, a las 22:30, en Teatro Chacarerean, Nicaragua 5565. Tel.: 011 4775-9010

Pablo Molinari sabe Demasiado

Un humor que desarma lo cotidiano y se mete en las cosas de la vida

La vida, la tecnología, los ruidos, la gente, la vida misma. Todo cabe en “Demasiado”, el nuevo unipersonal de Pablo Molinari, un show de stand up para quienes sienten que hoy todo está un poco pasado de rosca. Durante más de una hora, el artista que conquistó a un millón y medio de seguidores en redes sociales, con sus series #PerdónCentennials y #Datazo, propone observaciones obsesivas, reflexiones innecesarias y preguntas sin respuesta. Con humor quirúrgico, Molinari desarma lo cotidiano hasta que queda ridículo. Un rato ideal para los que tienen la cabeza llena de pestañas abiertas, se ríen de sus propias manías y no encuentran en su cerebro el botón de pausa. Pablo Molinari grabó para Comedy Central, fue nominado dos años consecutivos a los Premios Estrella de Mar, participó en diversos ciclos televisivos de comedia y representó al país en el Festival Internacional de Stand Up Comedy en Costa Rica y el Latin Comedy Fest en Toronto, Canadá.

16 y 30 de enero, 22:30 en Teatro Border, Caba; 20 de enero, 22 en Teatro de la Torre, Pinamar; 22 de enero, 23 en Teatro Auditorio, San Bernardo; 23 de enero, 22 en Teatro Astral, Miramar; 24 de enero, 22 en Vorterix MDQ, Mar del Plata; 25 de enero, 22 en Teatro Toledo, Necochea; 26 de enero, 22 en Centro Cultural Monte Hermoso.

Un manifiesto sobre lo no hegemónico

Club Paraíso propone El ángulo muerto

En pleno verano llega a Timbre 4 una propuesta de teatro colectivo

Paraíso Club, la innovadora comunidad de socios que financia y produce obras de teatro, danza y performance, inicia 2026 con la presentación de El ángulo muerto, la pieza de la reconocida coreógrafa y bailarina Lucía Giannoni, un híbrido entre instalación, performance y cine en tiempo real. En esta obra, el objeto de observación es un cubo de gran escala ubicado en el centro de la sala. Una instalación que a simple vista propone una unidad, y que será filmada por cámaras ubicadas en diferentes posiciones del espacio. Las distintas perspectivas de la lente buscarán desdoblarse, desarmarlo, para poder reescribirlo. “El Planeta Tierra gira a una velocidad de 1.700 kilómetros por hora sobre su eje ya 170.000 kilómetros por hora alrededor del Sol. Si no somos capaces de percibir esa velocidad ¿cómo saber en qué momento sucede nuestra propia mutación?”, dice Giannoni acerca de ésta experiencia inmersiva para el espectador, quien, a diferencia de las puestas tradicionales, tiene un rol activo, ya que se invita a los asistentes a circular alrededor del cubo, eligiendo su propia perspectiva y construyendo su propio relato visual.

Funciones: 16, 17, 22, 23 y 24 de enero a las 20, en Timbre 4 (México 3554-Caba). Localidades en www.paraisoclub.squarespace.com/membresias-paraiso-1

En el Teatro Cervantes

Aquellos, los días perfectos

Una desafiante actuación de Sbaraglia, para un enero en Buenos Aires

Las cartas de William Faulkner a su amante Meta Carpenter inspiran esta historia sobre el amor y el desamor; protagonizada por Leonardo Sbaraglia. A partir de la lectura, en un centro de documentación de Texas, de originales de cartas que William Faulkner le había enviado a su amante Meta Carpenter, el personaje decide dar una revisión a su matrimonio: repasa su vida sentimental, los cambios a partir de 17 años de convivencia, el deseo de la creación de una familia y su inevitable rutina; lo que se extravía, lo que logramos retener, lo que se ambiciona no perder, el natural devenir de un amor que se presentaba idílico en la juventud. "Jacobo Bergareche escribió una historia sobre el amor y el desamor; un bello paisaje que invita a detenerse y a pensar sobre lo inevitable. Y no solo se trata de una hermosa historia literaria sino también de algo que bien puede ser imaginado por la mágica transmutación que nos permite el escenario. Los deseos en movimiento, las inseguridades en juego, los miedos del personaje narrador al alcance de la mano", promete Daniel Veronese, director de la puesta

Funciones de miércoles a domingo

Teatro Cervantes, Av. Córdoba 1155

En el Bar Mágico

La Sesión secreta de Merpin, Insúa y Zanatta

Una reunión de tres grandes magos, cargada de humor e ilusionismo

El Bar Mágico, que abrió sus puertas en septiembre de 1997 y se convirtió con los años en una referencia indiscutida de la magia en Buenos Aires, presenta en el enero porteño a tres grandes referentes del ilusionismo: Merpin, Marcelo Insúa y Pablo Zanatta, quienes proponen Sesión secreta, una experiencia mágica inolvidable

El Bar Mágico fue declarado sitio de Interés Cultural de la Ciudad en 2022, lo que lo convierte en un lugar destacado en la cultura de Buenos Aires. Este teatro exclusivamente dedicado a la magia en Argentina y Sudamérica fue creado por Marcelo Insúa y ha sido reconocido por su importancia cultural. La placa conmemorativa fue colocada en su puerta, marcando su reconocimiento oficial como una Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires

Viernes de enero, a la 20.30, en Bar Mágico, Carlos Calvo 1631, Tel: 4304-7212/9336

Los juegos de escape llegan al teatro

¿Quién asesinó a Beatriz?: hay sospechosos

El público es el protagonista: se convierte en detective

Un asesinato. Varios sospechosos. Una única pregunta: ¿Quién asesinó a Beatriz? El fenómeno de los juegos de escape llega al teatro con una propuesta única e inmersiva: “Quién Asesinó a Beatriz?”, una experiencia interactiva donde el público se convierte en detective y debe resolver un crimen en vivo. La obra invita a vivir el suspenso desde adentro, combinando el juego, la dramaturgia y la adrenalina del teatro participativo. En cada encuentro, los asistentes forman equipos, buscan pistas, resuelven enigmas y descubren secretos ocultos hasta develar el misterio que rodea la muerte de Beatriz. Una propuesta distinta, ideal para disfrutar en grupo, que mezcla entretenimiento, investigación y gastronomía. Promociones especiales para grupos y cumpleaños.

El 17 de enero a las 20 en el Galpón de Tacuara (Honduras 5560, Palermo) y el 23 de enero en Malacara Resto (Marcelo T. de Alvear 1500, Caba)



Original y divertida

La pregunta X, cargada de adrenalina

Con humor y juegos, una parodia inmersiva de programas de TV

La Pregunta X es una experiencia inmersiva en vivo creada por los mismos realizadores de ¿Quién Asesinó a Beatriz?. Inspirada en los programas televisivos de los años 60, la propuesta combina la adrenalina de un concurso de preguntas y respuestas con la interacción directa del público y el humor de sus anfitriones. Johnny y Bárbara proponen una parodia inmersiva de los clásicos programas de TV, con música, humor, desafíos y competencia en vivo. En equipos de 4 a 6 jugadores, el público se enfrenta a una sucesión de rondas temáticas —de cultura general, cine y series, música e imagen— hasta llegar al gran desafío final: responder “La Pregunta X”. Entre risas, canto y adrenalina, el set de TV cobra vida y el público se convierte en protagonista. En cada encuentro, los asistentes forman equipos, buscan pistas, resuelven enigmas y descubren secretos ocultos hasta develar el misterio que rodea la muerte de Beatriz. Una propuesta distinta, ideal para disfrutar en grupo, que mezcla entretenimiento, investigación y gastronomía.

El 25 de enero a las 20 en el Galpón de Tacuara (Honduras 5560, Palermo)

Única función en ND Teatro

Adrián Lacroix en Buenos Aires

El artista argentino inicia una gira que lo llevará por todo el mundo

En medio de la pandemia, Adrián Lacroix aprovechó el tiempo e inició una nueva era en la historia del ilusionismo. Revolucionó la manera en la que se puede realizar magia en línea y a distancia. Los grandes nombres de la industria de la magia lo reconocen como un par y a sus creaciones como los mejores efectos mágicos que se pueden realizar por plataformas. Figuras del ilusionismo mundial como el dúo Penn & Teller lo contactaron para visualizar sus nuevos efectos e ideas en su famosísimo programa de televisión. En enero, estrena su espectáculo Nomad, en el inicio de la gira que lo llevará por el mundo.

Sábado 31 de enero, a las 20.30, en ND Teatro

