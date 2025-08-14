Javier Milei habló con Volodimir Zelensky y planea viajar a Ucrania

"Fue una charla cordial entre dos amigos", contó a El Destape una fuente del entorno del mandatario.

Javier Milei mantuvo desde la quinta de Olivos una charla telefónica con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky."Fue una charla cordial entre dos amigos", contó a El Destape una fuente del entorno del mandatario. La conversación no fue solo protocolar. Milei planea viajar a Ucrania. Fue uno de los temas que hablaron y fue el argentino quien manifestó ese deseo.

La conversación se dio al mediodía y duró 15 minutos. Fue parte de la antesala de la tan esperada reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el ruso, Vladimir Putin, de mañana viernes en Alaska. Cuando se anunció esa bilateral, Zelensky no escondió su temor de que su aliado norteamericano llegue a un acuerdo para terminar la guerra en Ucrania sin él. Por eso, empezó a sumar apoyos. Principalmente en Europa y, este jueves, con Milei, como una de las voces aliadas en América Latina.

La guerra en Ucrania ya lleva tres años y medio y, aunque Rusia demostró su superioridad militar y su capacidad política y económica de sobrevivir a la lluvia de sanciones de las potencias occidentales, el conflicto parece estancado, gracias a la continuidad de ayuda militar de Estados Unidos y Europa al gobierno de Zelensky. Sin embargo, la vuelta de Trump a la Casa Blanca en enero pasado cambió radicalmente el escenario político internacional. Desde el inicio, el mandatario estadounidense buscó acercar posiciones con su par ruso y socavó los argumentos del ucraniano y hasta lo acusó de malagradecido con Washington frente a las cámaras.

En este contexto de constante tires y aflojes diplomáticos, Trump aseguró este jueves que cree que Putin está listo para sellar un acuerdo de paz con Ucrania, luego de amenazarlo con aranceles extra del 100% para todos los productos y servicios rusos si no se sentaba a negociar. Y además, se animó a adelantar que "se podrían dividir cosas", lo que encendió todo tipo de alarmas en Kiev y forzó a una reunión virtual el miércoles entre Trump y sus pares europeos, en los que el norteamericano se habría comprometido a no hacer concesiones a Moscú sin la presencia del gobierno ucraniano.

La preocupación en Ucrania es tal que el propio Zelensky viajó a Europa para buscar garantías de sus aliados. Este jueves estuvo en Londres para informarse de lo que se habló el día anterior. Pese a que los líderes europeos quedaron contentos con los compromisos asumidos por Trump, según versiones periodísticas, la incertidumbre crece ante una de las principales características del mandatario norteamericano: la espontaneidad.