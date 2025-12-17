Luciana Salazar contó todo sobre su relación con Ramiro Marra: "Divino"

Luciana Salazar habló sobre Ramiro Marra.

Mientras continúa su disputa legal con Martín Redrado, Luciana Salazar volvió a quedar en el centro de la escena mediática por motivos ajenos a los tribunales. En las últimas horas, la modelo fue vinculada sentimentalmente con Ramiro Marra, economista y exreferente de La Libertad Avanza, con quien habría compartido un reciente encuentro que despertó todo tipo de especulaciones.

Consultada por el tema en Puro Show, Salazar eligió un tono medido, sin confirmar ni desmentir el romance, aunque dejó frases que alimentaron los rumores. “Yo lo conozco a Marra, es muy fachero”, deslizó primero, y agregó que el encuentro fue breve pero agradable. “Charlamos, se sentó amorosamente y fue divino”, contó sobre ese momento compartido, que según explicó no duró más de media hora.

La mediática también sorprendió al revelar que el vínculo entre ambos no sería del todo nuevo. Según relató, Marra la habría tenido como un amor platónico en el pasado y hasta intentó acercarse cuando ella estaba en pareja. “Parece que en el pasado él me encaró, pero como estaba de novia lo re pateé”, recordó entre risas, marcando que el reencuentro actual despertó recuerdos de su adolescencia.

El sugestivo mensaje de Ramiro Marra que avivó las versiones

Las especulaciones crecieron aún más cuando Ramiro Marra decidió responder por mensaje y no al aire ante la consulta del programa. “No me deja Lu. Jajaja”, escribió cuando le propusieron salir en vivo, lo que desató risas y comentarios en el estudio.Ante una nueva pregunta sobre si estaban iniciando algo, el economista respondió únicamente con un emoji pidiendo silencio.