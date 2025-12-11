Luciana Salazar y Ramiro Marra se encontraron en un restaurante.

El mundo del espectáculo y la política volvió a cruzarse en un escenario impensado. Esta vez, los protagonistas fueron Luciana Salazar y Ramiro Marra, quienes quedaron envueltos en rumores de romance después de coincidir en un restaurante de Palermo y compartir una noche que, según testigos, tuvo más química de la que cualquiera hubiera imaginado.

La primera en soltar la bomba fue Paula Varela en Intrusos. La panelista contó que ambos llegaron por separado, se ubicaron en mesas distintas y que todo parecía una salida más… hasta que Marra decidió moverse de su lugar. “Agarró la silla y no se movió más”, relató Varela, sorprendida por la actitud del economista, que terminó pasando la noche pegado a la modelo, conversando animadamente y compartiendo risas con ella y su amiga.

El gesto no pasó inadvertido en el exclusivo local: miradas cómplices, cercanía y un intercambio que, según la periodista, terminó con números telefónicos y un flamante “follow” mutuo en Instagram. Al momento el libertario no se refirió a este asunto ni dio detalles sobre este encuentro con la modelo.

La palabra de Luciana Salazar sobre Ramiro Marra

Tras la ola de comentarios, fue la propia Salazar quien decidió aclarar el panorama, aunque sin apagar del todo las especulaciones. En diálogo con Intrusos, contó que la reunión no fue planificada y que recién allí descubrieron que compartían una historia previa. “Nos vimos ayer por primera vez en un resto y, cuando él muy amablemente me vino a saludar, nos terminamos dando cuenta de que nos unían nuestras infancias”, reveló.

“Es muy amoroso”, aseguró Salazar, y agregó que Marra la sorprendió con anécdotas que ni ella misma recordaba: “Lo que me hizo reír”. El ida y vuelta fue tan fluido que, al finalizar la cena, él comenzó a seguirla en Instagram… y ella correspondió. “Me hizo la noche”, admitió entre risas.