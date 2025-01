La tragedia de Marra: una muerte política anunciada, la venganza de Karina y la incomodidad de Milei

Karina Milei finalmente lo logró. Después de un año, pudo terminar con una tarea que tenía atragantada: echar a Ramiro Marra, uno de los creadores de Javier Milei. De dónde lo echaron aún nadie sabe, porque en Casa Rosada revelaron a El Destape que Marra no está ni afiliado a La Libertad Avanza. Solo era parte del bloque en la Legislatura porteña. Este será su último año allí si no es candidato. Asumió su banca en 2021 junto a Milei y Victoria Villarruel que fueron para la Cámara Baja en el Congreso Nacional.

Quienes fueron testigos de cómo se creó "el monstruo Milei" relatan que Marra encontró en el economista la persona ideal para llevar adelante toda la agenda que impulsaron finalmente los libertarios desde 2021 en adelante. Y que para esa tarea necesitaba a alguien que los ordenara. Ahí entra en la historia Santiago Caputo, el asesor que hoy es parte del triángulo de hierro. Ambos supieron cosechar un buen vínculo antes y después de 2021 y con Milei encontraron el hombre ideal para su proyecto. En ese momento el triángulo era ese: Milei, Marra y Caputo.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Hay quienes cuentan que para el comienzo de Milei y los viajes y los actos, Marra desembolsó grandes sumas de dólares. El ahora echado de LLA es líder de la próspera financiera Bull Market junto a su familia. Recursos había. Así salieron terceros en una elección histórica en la Ciudad de Buenos Aires. Terminaron Marra como legislador porteño y Milei y Villarruel como diputados nacionales.

Una ruptura en cámara lenta

Pero en 2023 todo cambió. Tras el triunfo y la asunción, Karina Milei, ya totalmente involucrada en la vida privada y política de su hermano, vio desobediencias de Marra que no le gustaron. Y arrancó una guerra silenciosa que a los meses ya era imposible de ocultar. En el karinismo explicaron a El Destape que "ya desde el Hotel Libertador (bunker que usó Milei en sus primeros días de Gobierno antes de mudarse a Olivos) la relación estaba quebrada".

Karina esperó que se enfríe el plato y movió piezas. Puso a una enviada como Pilar Ramírez en la Legislatura de CABA para liderar el bloque y que Marra obedezca. Pero Marra no obedecía ni obedeció.

Si bien había sido nombrado por Milei como asesor presidencial ad honorem, tenía la entrada prohibida a la Casa Rosada. El boleto ya estaba totalmente picado. De hecho, Marra aprovechaba actos de Gobierno donde estaban ausentes Milei y Karina para pedirles a funcionarios y dirigentes clave de LLA que no lo dejaran solo. Pero todos le soltaban la mano. El peso de ser leal a El Jefe era mayor.

Pero su salida, su expulsión o un ataque directo contra él se demoraba pese a que ya nadie quería quedar pegado a Marra en el mundo libertario. "Cuando te separás de una pareja la ruptura no se da al toque. Se da mucho antes y después agarras las cosas y te vas", reflexionó hoy en los pasillos de Balcarce 50 un karinista de la primera hora.

Explicaron que Karina le perdió la confianza, que nunca se verticalizó, que votó en contra del Gobierno y el toque final fue cuando hace días Marra fue a TN, concedió una entrevista y dijo que la relación con Karina Milei estaba "10 puntos". "Es un mentiroso además. Y hay que ver si no hizo un acuerdo espurio con los Macri", lo acusan en el entorno de Karina ante El Destape. "La situación era insostenible", reafirman.

Quien quedó en una posición incómoda fue Milei, que todavía le guarda cariño, porque no se sintió traicionado directamente. Por eso su silencio. Por él hablaron solo las redes sociales. El Gordo Dan, por ejemplo, que salió a decir palabras más palabras menos, que "podés querer a una persona pero si no cumple con la misión de este Gobierno y no te encolumnás te vas". Y así fue. Y así también lo lamentará parte de esa banda libertaria, varios de ellos aún siguen siendo amigos de Marra, como por ejemplo el jefe del bloque de LLA en diputados de PBA, Agustín Romo.

Marra se fue. ¡Afuera! No se sabe de qué aún, porque no estaba afiliado a LLA. Pero fue una acción para que sus dichos, tuits y apariciones no queden relacionadas a este Gobierno, ni a Milei ni a Karina. Además, sospechan que estuvo pagando acciones a empresas de medios en Twitter para darle relevancia a Marra en los medios.

Santiago Caputo, quien conoce a Marra hace añares, finalmente también le soltó la mano. Tuiteó minutos antes del comunicado de LLA: "Ejecuten orden 66". Es una referencia a Star Wars cuando Palpatine, el súper enemigo de la película, da esa orden para eliminar a los Jedis. Ha sido una crónica de una muerte política anunciada.