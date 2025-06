Iba a ser la nueva Stranger Things, Netflix la canceló y se supo que pasará con su futuro.

La serie sobre la novela gráfica de Neil Gaiman The Sandman era una de las grandes promesas de Netflix para que siguiera los pasos de la exitosa Stranger Things. Y aunque su respuesta no fue la esperada por los suscriptores ni por los fans y la plataforma la canceló, The Sandman reapareció con un inesperado anuncio sobre su futuro.

The Sandman volverá a Netflix con una temporada 2 que será la última del show protagonizado por Tom Sturridge. Para sorpresa de los fans, la plataforma no solo anunció el título de cada episodio que conforma esta entrega, que estará, al igual que la temporada 5 de Stranger Things, dividida en tres partes y cuándo aterrizarán, sino también que, tras el final de la serie, lanzará un capítulo extra.

La primera tanda, que será de seis episodios, desembarcará, como anuncia Netflix en su cuenta de X, el próximo 3 de julio, mientras que la segunda, compuesta de cinco capítulos, llegará el 24 de dicho mes, y el servicio de streaming ya ha revelado sus títulos.

Los nombres de los capítulos de la temporada 2 de The Sandman

Capítulo 1: 'Estación de nieblas'.

'Estación de nieblas'. Capítulo 2: 'El soberano del infierno.

'El soberano del infierno. Capítulo 3: Más demonios de los que el vasto Infierno puede contener.

Más demonios de los que el vasto Infierno puede contener. Capítulo 4: 'Vidas breves'.

'Vidas breves'. Capítulo 5: 'La canción de Orfeo'.

'La canción de Orfeo'. Capítulo 6: 'Sangre de familia'.

'Sangre de familia'. Capitulo 7: Tiempo y noche.

Tiempo y noche. Capitulo 8: Combustible para el fuego.

Combustible para el fuego. Capitulo 9: 'Las benévolas.

'Las benévolas. Capítulo 10: 'Larga vida al rey'.

'Larga vida al rey'. Capítulo 11: 'Un relato de finales gráciles'.

Pero no será hasta el 31 de julio cuando aterrice en Netflix el que será su capítulo extra y llevará por titulo 'Muerte: El alto coste de la vida'. Este episodio, que alude a una de las historias más emblemáticas protagonizada por la hermana favorita de Sueño de los Eternos, Muerte, a quien volverá a interpretar Kirby Howell-Baptiste, será totalmente independiente del final de la serie.

La inclusión de este capítulo, al margen de la trama principal de The Sandman, podría responder al interés de Netflix por mantener una estructura de 12 episodios o, incluso, tener en el horizonte un posible spin-off. No obstante, también cabe la posibilidad de que la decisión busque satisfacer a los fans adaptando una de las historias más aclamadas fuera del arco central, tanto en la serie como en la obra original de Gaiman, autor que está en el ojo de la tormenta por denuncias por agresión sexual a mujeres.

Cómo está conformado el elenco de la temporada final de The Sandman

La temporada 2 de The Sandman también cuenta en su elenco con Mason Alexander Park, Donna Preston, Esmé Creed-Miles, Adrian Lester, Barry Sloane, Patton Oswalt, Vivienne Acheampong, Gwendoline Christie, Jenna Coleman, Ferdinand Kingsley, Stephen Fry, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Razane Jammal, Ruairi O'Connor, Freddie Fox, Clive Russell, Laurence O'Fuarain, Ann Skelly, Douglas Booth, Jack Gleeson, Indya Moore y Steve Coogan.