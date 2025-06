Actúa Daniel Craig, es la película más esperada del 2025 y Netflix anunció su fecha de estreno

Fotogramas de Knives Out: Wake Up Dead Man, el cierre de la trilogía de misterio protagonizada por Daniel Craig.

Netflix estuvo de anuncios con su reciente evento TUDUM, donde adelantó algunas de las fechas de estreno y primeros vistazos de sus películas y series más esperadas del 2025, y entre los regresos la plataforma reveló el primer trailer de Knives Out: Wake Up Dead Man, el cierre de la trilogía de misterio protagonizada por Daniel Craig como el detective Benoit Blanc.

El adelanto de Knives Out: Wake Up Dead Man muestra a Josh O'Connor (Challengers, The Crown), que dará vida a un sacerdote en la película, fuera de sí, cubierto de sangre y blandiendo un cuchillo. "Lo hicieron pasar por un milagro, pero es un asesinato. Y yo resuelvo asesinatos", sentencia Craig en el clip, de apenas un minuto de duración, lo que supone una gran pista sobre la trama del filme, de la que aún no se conocen demasiados detalles más allá de que estará ambientada en una imponente iglesia que esconde oscuros secretos.

Knives Out: Wake Up Dead Man ya adelantó su fecha de estreno en un teaser que lanzó hace apenas unos días, oculto en un pasaje de la Biblia. La cita que acompañaba a un breve y enigmático clip se correspondía con el capítulo 12 versículo 12 del libro de los Proverbios, lo que llevó a los fans más atentos a percatarse de que la película podría estar dando una pista sobre su fecha de estreno. En el reciente evento TUDUM Netflix anunció de manera oficial que la película llegará el próximo 12 de diciembre, y aún no se sabe si tendrá un paso por cines.

Escrita y dirigida por Rian Johnson, la tercera entrega de Knives Out concluyó su rodaje en agosto del pasado año. Anteriormente, también con Daniel Craig como investigador estrella, llegó en 2019 la primera película, Knives Out, y tres años después, en 2022 y ya en Netflix, Knives Out: Glass Onion. Por ambas películas Johnson estuvo nominado al Oscar a mejor guión, aunque por la primera lo hizo al mejor guión original y por la secuela al mejor guión adaptado. Completan el reparto, junto a Craig y O'Connor, Andrew Scott (Fleabag), Cailee Spaeny (Civil War), Kerry Washington (Django desencadenado), Jeremy Renner (Hawkeye), Mila Kunis (Black Swan), Glenn Close (Atracción Fatal) y Josh Brolin (Dune: Parte 2), entre otros.

Daniel Craig y el misterio mejor guardado del detective de Knives Out

Glass Onion: A Knives Out Mistery no solo se convirtió en una de las películas más vistas de Netflix desde su lanzamiento sino que también dio algunos detalles sobre la vida personal del protagonista, Benoit Blanc (Daniel Craig). La feliz reacción de las redes sociales ante la confirmación de una noticia que tomó por sorpresa a seguidores de la franquicia dirigida por Rian Johnson. En la cinta aparece Philip, un personaje encarnado por Hugh Grant y que resulta ser el marido del detective, tal como lo confirmó el mismísimo intérprete. "Es cierto, estoy casado con James Bond", confirmó Grant en una entrevista con Collider. "Es una aparición muy pequeña. Realmente no sé por qué querían hacerlo, pero, de todos modos, creía que Knives Out era brillante, así que pensé '¿por qué no?'. Puedo presentarme allí unas horas", agregó.