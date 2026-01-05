Niegan la intervención del Puerto de Ushuaia y denuncian una “operación mediática” del Gobierno

Un informe firmado por el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Arreseygor, daba cuenta de que Nación buscaba la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia por “verse comprometida la seguridad y operación” y, de esta manera, poder "regularizar" sus condiciones. Sin embargo, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Roberto Murcia, despejó dudas al negar que el lugar de embarcación se encuentre intervenido y aseguró que se trata de una "operación mediática" impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Días después de que medios provinciales confirmaran la noticia, Murcia salió a desmentirla de manera tajante: “El puerto de Ushuaia no está intervenido, está funcionando normalmente y operativamente. Quiero desmentir esa noticia publicada la semana pasada, es más amarilla que la realidad”, sostuvo. El titular de la DPP aseguró que el puerto sigue "estando operativo" y destacó "las cantidades de recalada" que hay en relación con "los barcos que está viendo la comunidad amarrar en el muelle".

Según Murcia, el organismo recibió una nota que no es un acto administrativo, sino que la ANPYN intimó a elevar una serie de documentaciones en un plazo determinado. “Ese tipo de documentación nosotros la remitimos cada cierta cantidad de años cuando renovamos lo que es la habilitación a nivel federal. Esto aplica para el Puerto de Ushuaia y para todos los puertos de la Argentina”, sostuvo este lunes.

En diálogo con la FM 90.1, explicó: “De ahí en más, todo lo que circuló de que venía el interventor, no está ocurriendo, ni es cierto. Contra esa nota que recibimos, hicimos una presentación para pedir vista del expediente y ver qué es lo que están investigando. Se nos concedió la vista, y la vamos a tener esta semana”.

Pese a no recibir ninguna notificación oficial, el representante de la DPP consideró que “sería una medida que afectaría al federalismo. El Puerto de Ushuaia es un puerto provincial, patrimonio y administrado por Tierra del Fuego. Estamos trabajando de manera articulada con nuestras áreas legales y un estudio jurídico para defender este principio y nuestra gestión probada”.

Actividad marítima: desembarques pesqueros cayeron en Santa Cruz, Río Negro y Chubut

Mientras autoridades y referentes del sector pesquero denuncian "poca transparencia" de la actividad en Argentina, el año terminó con bajas pronunciadas de desembarcos en los puertos del país. La Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina publicó los resultados que dejó la actividad de enero a noviembre del presente año y se indicó que hubo menos desembarcos en Santa Cruz (-17%), Río Negro (-8,0%) y Chubut (-0,5%) respecto al 2024.

Mientras que los principales puertos tuvieron el siguiente desempeño: Mar del Plata aumentó un +7,9% y Rawson un +8,0%. Puerto Madryn cayó un -7,1%, Puerto Deseado descendió -15,4% y Caleta Olivia – 20,7%. Gran parte de los descensos históricos que registró la pesca nacional obedecen al tardío inicio de la zafra del langostino en el Mar Argentino, generando una fuerte ausencia de actividad en las provincias con litoral marítimo, entre ellas Santa Cruz.

El dato positivo es que en el promedio nacional, la actividad en los puertos de Argentina aumentaron un +0,3%, alcanzando un total de 768.855 toneladas. El calamar illex creció un +34,3%, mientras que el langostino cayó un -20,6% y la merluza hubbsi bajó un -1,8%.

Según detalló La Opinión Austral, la zafra nacional del langostino inició tardíamente en la primera semana de agosto pasado, luego que la parte empresaria y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) dejaran atrás el conflicto salarial que paralizó la producción por más de cuatro meses. A inicios del octavo mes del año, inicialmente 108 embarcaciones con unos 5 mil marineros motorizaron el trabajo en esta pesquería con fuerte impacto en las economías regionales.