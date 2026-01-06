La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy martes 6 de enero de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 6 de enero de 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 6 de enero de 2026.
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza:
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza:
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 0077
- 1: 0077
- 2: 8411
- 3: 9665
- 4: 8810
- 5: 4751
- 6: 5893
- 7: 0969
- 8: 1276
- 9: 8446
- 10: 7698
- 11: 2401
- 12: 7441
- 13: 0006
- 14: 0834
- 15: 4685
- 16: 4816
- 17: 0892
- 18: 9405
- 19: 6215
- 20: 6429
Letras de la Nacional: AOOY
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 2565
- 1: 2565
- 2: 8350
- 3: 5372
- 4: 1852
- 5: 9647
- 6: 6929
- 7: 5031
- 8: 7486
- 9: 0050
- 10: 1784
- 11: 4120
- 12: 7161
- 13: 1583
- 14: 2873
- 15: 6436
- 16: 7450
- 17: 1468
- 18: 9756
- 19: 2097
- 20: 9949
