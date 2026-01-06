EN VIVO
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 6 de enero de 2026

En VIVO - Actualizado hace 18 minutos

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 6 de enero de 2026.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy martes 6 de enero de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 

 

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 

 

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 0077

  • 1: 0077
  • 2: 8411
  • 3: 9665
  • 4: 8810
  • 5: 4751
  • 6: 5893
  • 7: 0969
  • 8: 1276
  • 9: 8446
  • 10: 7698
  • 11: 2401
  • 12: 7441
  • 13: 0006
  • 14: 0834
  • 15: 4685
  • 16: 4816
  • 17: 0892
  • 18: 9405
  • 19: 6215
  • 20: 6429

Letras de la Nacional: AOOY

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 2565

  • 1: 2565
  • 2: 8350
  • 3: 5372
  • 4: 1852
  • 5: 9647
  • 6: 6929
  • 7: 5031
  • 8: 7486
  • 9: 0050
  • 10: 1784
  • 11: 4120
  • 12: 7161
  • 13: 1583
  • 14: 2873
  • 15: 6436
  • 16: 7450
  • 17: 1468
  • 18: 9756
  • 19: 2097
  • 20: 9949

