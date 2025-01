Echaron a Ramiro Marra de La Libertad Avanza por contradecir a Javier Milei

La Libertad Avanza confirmó esta noche que echó del partido a Ramiro Marra "de manera irreversible" luego de que el legislador haya "votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, que contradice los ideales del presidente Javier Milei". De esta manera, Marra no será más parte del andamiaje partidario del presidente.

En ese sentido, el oficialismo precisó: "LLA informa que el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible, como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, que contradice los ideales del presidente Javier Milei". Por otro lado, en el comunicado sostuvieron: "Todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean".

Senadora del PRO : “Tenemos que encontrarle el modo para que Macri juegue”

“Hoy tenemos que encontrarle (a Mauricio Macri) el modo para que juege, para que ayude a la Argentina”, dijo la senadora nacional Carmen Álvarez Rivero en entrevista con El Destape 1070, en medio de la disputa que mantienen el PRO y el partido del Gobierno La Libertad Avanza (LLA), de cara a las elecciones legislativas de este año. En medio de los tironeos, las versiones y los entredichos de un lado y del otro no paran. Según supo El Destape, el exmandatario tiene entre sus ideas para no ser absorbido por el oficialismo la posibilidad de reflotar Juntos por el Cambio en caso de no lograr un frente antikirchnerista con Javier Milei.



“En una de esas”, dijo Álvarez Rivero “nos llegan las inversiones que nos hacen falta para que haya trabajo, lograr hacer la infraestructura que necesitamos. Todos tenemos que ponernos a trabajar para el mismo lado independientemente de los ruiditos”, sostuvo ante las tensiones que atraviesan ambos partidos. Ella, que se reconoce como una jugadora que dialoga con todas las puntas, se reconoce más cercana a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que puja para que ambos partidos vayan juntos en las legislativas.