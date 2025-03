Impacto en Boca vs. Newell's por lo que pasó entre Keylor Navas y Cavani

Cavani erró un penal y Keylor Navas se hizo gigante ante Boca Juniors.

Keylor Navas volvió a dejar otra muestra de su gran jerarquía en el duelo entre Newell's Old Boys y Boca Juniors que se está disputando en Rosario por la fecha 11 del Torneo Apertura 2025. El arquero costarricense le adivinó un penal a Edinson Cavani en los primeros minutos del segundo tiempo: a pesar de que no llegó a atajarlo, el remate impactó en el palo y salió, por lo que la 'Lepra' sigue manteniendo una ventaja de dos goles sobre el 'Xeneize'. En el rebote, se lució a puro reflejo para contener un disparo de Rodrigo Battaglia.

La infracción se produjo sobre el atacante uruguayo, quien giró sobre la marca de Ángelo Martino y fue derribado dentro del área. Los dirigidos por Fernando Gago caen en condición de visitante, un resultado que los deja segundos en la Zona A por debajo de Tigre.

Polémica en Boca vs. Newell's: el penal que Herrera no cobró contra el Xeneize

Polémica en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa en el duelo entre Boca Juniors y Newell's Old Boys por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional 2025: con el partido 1 a 0 a favor del cuadro local, el árbitro Darío Herrera no sancionó un posible penal tras un choque entre Mateo Silvetti y Tomás Belmonte. La infracción, que tuvo lugar a los once minutos del primer tiempo (Luciano Herrera adelantó a la 'Lepra' a los cinco), podría haber sido un duro golpe para el 'Xeneize' en su visita a Rosario. Sin embargo, el referí no cobró la pena máxima y el VAR respaldó su decisión.

La jugada se produjo tras una acción individual del joven delantero de 19 años, quien quiso pasar la marca de Lautaro Di Lollo. El volante con pasado en Lanús salió al cruce y lo impactó fuertemente con su hombro en el rostro, aunque Darío Herrera interpretó que fue un encontronazo casual. Silvetti debió ser atendido por los médicos del equipo, luego de quedar tendido algunos segundos con claros gestos de dolor en su boca.

Noticia en desarrollo...