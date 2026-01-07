La recaudación volvió a caer y las cuentas provinciales están cada vez más complicadas

En un hilo de tuits. el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, mostró el pronunciado deterioro de la recaudación tributaria nacional durante 2025, que incide directamente en las cuentas de las provincias. Los impuestos coparticipables cayeron en promedio un 8,4% respecto a 2023, con el impuesto a las Ganancias en primer lugar, dado que se redujo un 9,2%. "Menor recaudación nacional y un mayor impacto en los impuestos coparticipables, profundizando la asfixia financiera de las provincias desde la llegada de Javier Milei", concluyó López.

Pero la cuestión no termina allí porque un informe pormenorizado realizado respecto a la reforma laboral que el Congreso debatirá en febrero concluyó que el Estado dejará de recaudar alrededor de dos billones de pesos por rebajas de alícuotas y exenciones para empresas, también coparticipables. El ministro del Interior, Diego Santilli, reanudará este miércoles su diálogo con los gobernadores en una visita en Chubut a Ignacio Torres, con el objetivo de asegurar los apoyos para la agenda de reformas, arrancando por la laboral.

"Dos años de Milei: ajuste fiscal con impacto provincial", encabezó sus tuits López, ministro de Axel Kicillof. Esta vez no se refirió a los cuantiosos recursos que la provincia de Buenos Aires dejó de recibir en concepto de los fondos de Fortalecimiento Fiscal, de Incentivo Docente, Subsidios al Transporte, Fiduciarios y de Integración SocioUrbana. En su último recuento, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, calculó la deuda acumulada de Nación con la Provincia de 14,7 billones de pesos, añadiendo a esos conceptos también la obra pública y la discontinuidad de diversos programas nacionales. El análisis de López fue más general respecto a los fondos nacionales que corresponden a la totalidad de las provincias, afectados por la caída de la actividad económica que genera el modelo de ajuste libertario y, por ende, en la recaudación tributaria.

"Diciembre cerró con la recaudación tributaria real más baja de los últimos 15 años para ese mes: 16,5 billones de pesos (-3% interanual)", resaltó. El IVA, que es un buen indicador del consumo de los hogares, mostró una caída todavía mayor, del orden del 7,2%. Lo más dramático del caso es que la comparación es con 2024, que ya había sido un año malo. "En el total anual, 2025 profundizó la caída iniciada en 2024. La recaudación real cayó 1,2% contra 2024 y 6,6% frente a 2023. Además, el nivel de ingresos tributarios de 2025 quedó muy por debajo del promedio anual de la década previa", detalló el ministro bonaerense.

El informe se centró especialmente en los impuestos que forman parte de los recursos que se coparticipan entre las provincias porque tuvieron una baja real del 8,4% desde 2023, muy por encima de los tributos no coparticipables que cayeron "solamente" un 3,7%. Menos recaudación representa una disminución de los recursos que recibe cada gobernación que, además, deben gradualmente hacerse cargo de cada vez más servicios y de obras que son abandonadas por el Estado nacional.