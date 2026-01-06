El Congreso de EE.UU. presiona por la convocatoria a elecciones en Venezuela

La vocera de la comisión de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, denunció la ilegimitidad del argumento que usó Estados Unidos para justificar la invasión y el secuestro del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

"Estados Unidos justificó su intervención en Venezuela apelando a un historial terrible en derechos humanos, pero la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos no puede lograrse mediante una intervención militar unilateral que viole el derecho internacional. El pueblo venezolano merece rendición de cuentas mediante un proceso justo y centrado en las víctimas", afirmó.

La oficina de la ONU reconoció la violación de los derechos humanos en Venezuela en la última década pero alerta que el accionar de Estados Unidos solo puede "empeorarlo". Y cerró: "El futuro de Venezuela debe ser determinado únicamente por el pueblo venezolano, con pleno respeto a sus derechos humanos, incluido el derecho a la autodeterminación y la soberanía sobre sus vidas y sus recursos".