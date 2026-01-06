EN VIVO
Estados Unidos atacó Venezuela

El Congreso de EE.UU. presiona por la convocatoria a elecciones en Venezuela

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

El pedido del parlamento cruza el rechazo de Trump que planteó una transición en Venezuela a más largo plazo y volvió a insistir en que la prioridad es reparar las infraestructuras del país.

Tras el ataque militar estadounidense en el que el sábado fue secuestrado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, esta semana comienzan las declaraciones en los tribunales estadounidenses. Mientras tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asume como “encargada de la Presidencia” ante la “ausencia forzada temporal” de Maduro, que pasó su primera tercera noche en una cárcel de Nueva York. Brasil anuncia una reunión de la CELAC para tratar la situación en Venezuela. Las últimas noticias del ataque de Estados Unidos a Venezuela. Cuál es la situación en Venezuela hoy, martes 6 de enero, las últimas noticias. Estados Unidos y Donald Trump contra Nicolás Maduro. 

 

Hace 24 minutos

Policías y militares: los muertos cubanos en Venezuela pertenecían a la guardia de Maduro

Fueron asesinados en el operativo militar de Estados Unidos para secuestrar al presidente de Venezuela. "Honor y gloria", escribieron las autoridades cubanas al compartir sus identidades. 

Hace 1 hora

Trump denunció que Venezuela tiene un "centro de torturas" en Caracas

En una conferencia ante una plana de republicanos, el presidente Donald Trump denunció que Nicolás Maduro es un "hombre malo" y que ha "matado" a millones de personas. "Él es un torturador, tienen una cámara de tortura en el medio de Caracas que están cerrando", sumó. 

 

 

Hace 1 hora

Insólito: Corina Machado ofreció compartir el Nobel con Trump

El presidente de Estados Unidos la había ninguneado en favor de Delcy Rodríguez al afirmar que no es respetada en su país.

Hace 2 horas

Taiana alertó que el bombardeo de EEUU "no tiene antecedentes" en América del Sur

El ex canciller y actual diputado cuestionó el ataque de Estados Unidos a Venezuela por ser un punto de inflexión en la historia de la región. "Hay que apoyar a Brasil, Colombia y México", destacó en diálogo con El Destape 1070.

Hace 2 horas

EE.UU. reculó y dejó en offside otra vez a Milei: Los Soles no es un cártel narco

La Fiscalía cambió de posición en la acusación a Maduro. Ya no es un cártel, sino un esquema de corrupción entre funcionarios y militares venezolanos. Milei, en su afán por copiar las medidas de Trump había designado al Cartel de los Soles como un cartel narco y una organización terrorista.

Estados Unidos ahora asegura que el Cártel de los Soles no es una "organización criminal r

Hace 3 horas

Cuánto petroleo tiene Venezuela: su posición en el ranking mundial de reservas

El país latinoamericano cuenta con una de las reservas más grandes del mundo. Qué lugar ocupa en el ranking mundial. 

Hace 4 horas

El PJ riojano cargó contra Trump por la intervención en Venezuela: "Amenaza"

En medio de la tensión registrada en las últimas horas, la agrupación peronista sostuvo, a través de un comunicado oficial, que la invasión de Estados Unidos constituye una acción que vulnera el derecho internacional.

Hace 4 horas

Una oficina de la ONU afirmó que los venezolanos deben "determinar su futuro"

La vocera de la comisión de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, denunció la ilegimitidad del argumento que usó Estados Unidos para justificar la invasión y el secuestro del presidente de Venezuela Nicolás Maduro. 

 

"Estados Unidos justificó su intervención en Venezuela apelando a un historial terrible en derechos humanos, pero la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos no puede lograrse mediante una intervención militar unilateral que viole el derecho internacional. El pueblo venezolano merece rendición de cuentas mediante un proceso justo y centrado en las víctimas", afirmó. 

 

La oficina de la ONU reconoció la violación de los derechos humanos en Venezuela en la última década pero alerta que el accionar de Estados Unidos solo puede "empeorarlo". Y cerró: "El futuro de Venezuela debe ser determinado únicamente por el pueblo venezolano, con pleno respeto a sus derechos humanos, incluido el derecho a la autodeterminación y la soberanía sobre sus vidas y sus recursos". 

Hace 5 horas

Colombia envió una nota de protesta contra Trump tras amenazar con una invasión militar

La canciller de Colombia Rosa Yolanda Villavicencio Mapy anunció este martes que su gobierno envió una nota de protesta al presidente de Estados Unidos Donald Trump en rechazo a las amenazas que profirió el domingo el republicano. 

 

Según informó Villavicencio, Colombia trabaja en la búsqueda de los 16 votos que se requieren para citar al comité de derechos humanos de la ONU, con el fin de que se analice el ataque a Venezuela. Además, Gustavo Petro convocó a protestas en todo Colombia para este miércoles. 

 

Hace 5 horas

Reino Unido y países europeos afirmaron que la "seguridad del Ártico" es una prioridad

Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Polonia, España y Dinamarca repudieron este martes las declaraciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump de hacerse con el territorio de Groenlandia. "La seguridad del Ártico es prioritaria para Europa y es crítica para la la seguridad internacional y transatlántica", afirmaron en un documento. 

 

"La OTAN dejó en claro que la región ártica es una prioridad y los aliados europeos están intensificando sus esfuerzos. Nosotros y muchos otros aliados hemos incrementado nuestra presencia, actividades e inversiones para mantener la seguridad en el Ártico y disuadir a los adversarios. El Reino de Dinamarca, incluida Groenlandia, forma parte de la OTAN", amenazaron. 

 

Y terminaron: "Estados Unidos es un socio esencial en este esfuerzo, como aliado de la OTAN y a través del acuerdo de defensa entre el Reino de Dinamarca y los Estados Unidos de 1951. Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellos, decidir sobre los asuntos que les conciernen".

 

 

Hace 9 horas

El Congreso de los Estados Unidos descarta el envío de tropas a Venezuela y presiona por elecciones a “corto plazo”

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, descartó hoy el despliegue de tropas terrestres en Venezuela, aunque ratificó la estrategia de presión sobre el nuevo gobierno interino. Tras una audiencia clasificada con la plana mayor de la administración Trump, el líder legislativo aseguró que esperan la celebración de comicios en el corto plazo.

 

Johnson encabezó una reunión a puerta cerrada con figuras clave como Marco Rubio (Secretaría de Estado), Pete Hegseth (Pentágono) y John Ratcliffe (CIA). Al salir, fue tajante: “No esperamos tropas sobre el terreno”, declaró a la prensa, aclarando que no prevén un involucramiento directo más allá de “coaccionar al gobierno interino para que las cosas avancen”.

 


El republicano defendió la “total legalidad” de los bombardeos y la captura de Nicolás Maduro, subrayando que la economía venezolana “debe permanecer estabilizada”. Respecto al futuro político, afirmó: “Espero que se convoquen elecciones en Venezuela… debería suceder a corto plazo”.

 


En la vereda opuesta, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se mostró escéptico tras el informe de inteligencia (el vigésimo desde septiembre). “Este briefing… nos dejó más preguntas que respuestas. Su plan para que Estados Unidos gobierne Venezuela es vago, basado en ilusiones”, sentenció, advirtiendo que los cambios de régimen forzados “siempre nos acaban dañando”.

Hace 10 horas

Stornelli pidió la extradición de Maduro para juzgarlo por violación de DD.HH.

El fiscal se amparó en una denuncia que había presentado en 2024 el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).

El fiscal Carlos Stornelli pidió este lunes la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina para ser indagado por violaciones de derechos humanos, tras una denuncia que había presentado en 2024 el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) que logró frenar la visita a Buenos Aires que tenía prevista el año anterior el líder venezolano.

Hace 11 horas

Maduro, con grilletes y desafiante, se declara inocente y dice que aún es el líder de Venezuela

Comparecencia inicial del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para enfrentarse a cargos federales estadounidenses, en Nueva York

Por Jack Queen y Jan ‍Wolfe

Hace 11 horas

Los venezolanos navegan por la "tensa calma" de la vida diaria después de Maduro

Vista del centro de Caracas

Una apariencia ‍normalidad se materializó en muchas partes de Venezuela el lunes tras la captura por parte de Estados Unidos del derrocado presidente ‍Nicolás Maduro el fin de ⁠semana, aunque las calles y las tiendas estaban más vacías de lo habitual.

Las más vistas