"La soberanía no se negocia": el PJ riojano manifestó su repudio a la intervención de EE.UU. en Venezuela

El Partido Justicialista de La Rioja emitió un comunicado en el que expresó su repudio y condena a la invasión de Estados Unidos en Venezuela, al considerar que se trata de “una acción que vulnera el derecho internacional, amenaza la paz regional y desconoce de manera explícita la soberanía de los pueblos”.

En el texto, el PJ riojano reafirmó “los principios históricos del justicialismo”, con énfasis en la no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la defensa irrestricta de la solución pacífica de los conflictos. En ese marco, advirtió que “la violencia no puede ser nunca un instrumento legítimo de la política internacional”, y llamó a respetar los marcos jurídicos multilaterales.

Finalmente, el comunicado subrayó que América Latina debe ser territorio de paz, dignidad y autodeterminación, insistiendo en que “la soberanía de las naciones no se negocia” y que solo el respeto entre los Estados puede garantizar una convivencia pacífica y duradera en la región.

El repudio de Quintela al ataque de Trump

A horas del ataque de Estados Unidos a la República de Venezuela, distintos mandatarios del mundo se manifestaron al respecto. En este sentido, dentro de la propio territorio argentino, el gobernador Ricardo Quintela se sumó al repudio por el atentado a la población civil y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. "La Rioja reafirma su defensa irrestricta de la soberanía de los Estados", sentenció.

"El Gobierno de la Pcia. de La Rioja expresa su profunda preocupación y condena enérgica frente a los hechos de violencia registrados en la República Bolivariana de Venezuela, que ponen en riesgo la vida de civiles y vulneran principios fundamentales del derecho internacional", exclamó el mandatario provincial en su cuenta personal de X (ex Twitter) como consecuencia del ataque a cuatro ciudades del país latinoamericano.

Estados Unidos presiona por elecciones a "corto plazo"

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, descartó hoy el despliegue de tropas terrestres en Venezuela, aunque ratificó la estrategia de presión sobre el nuevo gobierno interino. Tras una audiencia clasificada con la plana mayor de la administración Trump, el líder legislativo aseguró que esperan la celebración de comicios en el corto plazo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Johnson encabezó una reunión a puerta cerrada con figuras clave como Marco Rubio (Secretaría de Estado), Pete Hegseth (Pentágono) y John Ratcliffe (CIA). Al salir, fue tajante: “No esperamos tropas sobre el terreno”, declaró a la prensa, aclarando que no prevén un involucramiento directo más allá de “coaccionar al gobierno interino para que las cosas avancen”.

El republicano defendió la “total legalidad” de los bombardeos y la captura de Nicolás Maduro, subrayando que la economía venezolana “debe permanecer estabilizada”. Respecto al futuro político, afirmó: “Espero que se convoquen elecciones en Venezuela… debería suceder a corto plazo”.

En la vereda opuesta, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se mostró escéptico tras el informe de inteligencia (el vigésimo desde septiembre). “Este briefing… nos dejó más preguntas que respuestas. Su plan para que Estados Unidos gobierne Venezuela es vago, basado en ilusiones”, sentenció, advirtiendo que los cambios de régimen forzados “siempre nos acaban dañando”.