Quintela repudió el ataque de Estados Unidos a Venezuela y defendió la soberanía de los Estados

Donald Trump aseguró que USA secuestró a Maduro.

A horas del ataque de Estados Unidos a la República de Venezuela, distintos mandatarios del mundo se manifestaron al respecto. En este sentido, dentro de la propio territorio argentino, el gobernador Ricardo Quintela se sumó al repudio por el atentado a la población civil y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. "La Rioja reafirma su defensa irrestricta de la soberanía de los Estados", sentenció.

"El Gobierno de la Pcia. de La Rioja expresa su profunda preocupación y condena enérgica frente a los hechos de violencia registrados en la República Bolivariana de Venezuela, que ponen en riesgo la vida de civiles y vulneran principios fundamentales del derecho internacional", exclamó el mandatario provincial en su cuenta personal de X (ex Twitter) como consecuencia del ataque a cuatro ciudades del país latinoamericano.

Ricardo Quintela repudió el ataque a Venezuela.

Desde el Estado venezolano exijen prueba de vida de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores quienes fueron secuestrados tras los bombardeos, información confirmada por el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En este sentido, Quintela rechazó la injerencia política de Norte América en América Latina. "La Rioja reafirma su defensa irrestricta de la soberanía de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos, y el rechazo al uso de la fuerza como mecanismo para derimir conflictos políticos", detalló Quintela.

"La historia de nuestra región demuestra que la paz, el diálogo y la negociación son los únicos caminos legítimos y duraderos para la resolución de las controversias. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano", sentenció el mandatario provincial mientras asciende el número de víctimas y muertos en las ciudades venezolanas. "Hacemos un llamado urgente a las partes involucradas a cesar de inmediato las acciones que agravan la situación, priorizando la proteccion de la población civil", detalló.

El paradero de Maduro

Frente al secuestro del mandatario presidencial, en el que fue condenado por parte de los Estados Unidos por Narcoterrorismo, Quintela instó a organismos internacionales para consolidar rapidamente la paz en Venezuela. "Instamos a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a redoblar los esfuerzos diplomáticos para promover una salida pacífica, democrática y respetuosa del derecho internacional, en el marco del diálogo y la cooperación regional", detalló.

"La provincia de La Rioja ratifica su compromiso con la paz, la autodeterminación de los pueblos y la convivencia democrática en América Latina", concluyó el mandatario provincial.