Cuánto petroleo tiene Venezuela: su posición en el ranking mundial de reservas

El petróleo es un recurso clave es la economía global y, en medio del ataque de Estados Unidos a Venezuela, las miradas apuntan a las reservas petrolíferas del país latinoamericano. Cuál es la posición de Venezuela en el ranking mundial y cuánto petróleo tiene.

Reservas de petróleo de Venezuela: cuál es su posición en el ranking mundial

De acuerdo al informe más reciente de The World Factbook de la CIA (2024), Venezuela es el país con la mayor reserva de petróleo en el mundo con un total de 302.300 millones de barriles. El ranking entienden las reservas comprobadas como aquellas cantidades de crudo que, a través de análisis técnicos y económicos, se pueden extraer con un alto nivel de confianza de los yacimientos.

Venezuela es el país con la reserva de petróleo más grande del mundo

La gran cantidad de petróleo posiciona a Venezuela por encima de otros países líderes en la industria como Estados Unidos y Arabia Saudita, incluso tiene tres veces más las reservas de Rusia. Esto la vuelve una nación de gran interés por todo el panorama global.

Lista de 10 países con más petróleo en el mundo, con Venezuela encabezando la lista

Venezuela, con 302.300 millones de barriles Arabia Saudita, con 266.200 millones de barriles. Canadá en el tercer puesto con 170.500 millones de barriles. Irán con 157.200 millones de barriles. Irak con 148.800 millones de barriles. Kuwait figura con 101.500 millones de barriles. Emiratos Árabes Unidos, registran 97.800 millones de barriles. Rusia, con 80.000 millones de barriles que, a pesar de ser uno de los principales exportadores mundiales, ocupa el octavo ranking mundial. Libia con 48.360 millones de barriles. Nigeria, con 37.450 millones de barriles.

¿Estados Unidos está detrás del petróleo venezolano?

El secuestro del entonces presidente Nicolás Maduro conmocionó al mundo y horas después el propio mandatario Donald Trump admitió que no se trataba solo de buscar la "liberación" de Venezuela. “Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa. Ellos nos arrebataron nuestro petróleo. Ahora Estados Unidos tendrá una fuerte participación en la industria petrolera venezolana”, aseguró el presidente de los Estos Unidos.

Donald Trump adelantó buscará que Estados Unidos tenga "una fuerte participación en la industria petrolera venezolana"

Así parece que Trump se encuentra detrás los 300 mil millones de barriles de reservas de crudo venezolano y otras tantas de gas, sumado a existencias de oro, tierras raras y otros minerales. El ataque cambia el dominio del comercio exterior de crudo y gas que estaba en manos de PDVSA y sus aliados rusos y chinos