Confusa situación en Caracas: se escuchan disparos cerca del palacio presidencial

Imagen de Caracas tomada de la red social X

Durante la noche varios habitantes de Caracas denunciaron en redes sociales que escucharon estruendos de disparos dirigidos hacia el cielo en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, y por ahora ninguna autoridad se pronunció sobre los hechos. Los disparos se dieron horas después que de Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada del país, luego de la invasión y posterior secuestro del presidente Nicolás Maduro a manos del Grupo Delta, una fuerza de elite del ejército de Estados Unidos.

"Sonaba como detonaciones, eran muy seguidas", dijo a la agencia AFP un vecino que vive a cinco cuadras del Palacio de Miraflores. "Lo primero que se me vino a la mente fue ver si había aviones sobrevolando, pero no. Solo vi dos luces rojas en el cielo", agregó bajo condición de anonimato y sumó que solo duró "un minuto".

La secuencia de disparos y confusión se suma a largas horas de incertidumbre respecto a cómo Estados Unidos planificó y ejecutó el ataque en territorio venezolano y sobre todo si existieron negociaciones con algún sector del gobierno de Maduro. Aunque esta tarde en una entrevista con NBC News Trump descartó que hubieran habido comunicaciones con Rodríguez previas al secuestro de Maduro, las sospechas dentro del aparato de poder chavista siguen presentes. Por el contrario, en su discurso de asunción Rodríguez denunció la "agresión militar ilegítima" de Estados Unidos. Aunque Rodríguez tiene poco margen: en más de una oportunidad, Trump le exigió que le diera acceso total al mercado petrolero y de infraestrcutura y la amenazó con represalias más duras que las de Maduro en caso de que no "coopere".

En una conferencia de prensa el ministro de Defensa (renombrado ministerio de Guerra) y jefe del Pentágono, Pete Hegseth, reveló este lunes más detalles sobre la operación militar del sábado. "Casi 200 de nuestros mejores estadounidenses fueron al centro de Caracas y detuvieron a un individuo acusado, buscado por la justicia estadounidense, en apoyo de las fuerzas del orden, sin que muriera un solo estadounidense", explicó Hegseth. Según los datos que aportó el ministro, de la operación participaron más de 150 aeronaves que estabas apostadas en distintas zonas de la región. Mientras que Estados Unidos no reportó ninguna muerte en sus filas, Cuba denunció el domingo que 32 ciudadanos cubanos fueron asesinados durante el secuestro de Maduro.