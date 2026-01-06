Venezuela confirmó 24 soldados muertos en el bombardeo estadounidense a Caracas

Tras el ataque estadounidense contra la capital de Venezuela para secuestrar al presidente Nicolás Maduro el sábado pasado, el Ejército Bolivariano de Venezuela confirmó en sus redes sociales que murieron 24 soldados venezolanos como consecuencia del operativo. Es el primer reporte de muertos que las tropas venezolanas publican desde el día del ataque, después de los 32 custodios cubanos fallecidos que confirmó La Habana. Con ambos informes, el número de víctimas fatales ascendió a 56, aunque se calcula que puede haber más. Aún no fueron confirmadas víctimas civiles.

Horas después del bombardeo que Estados Unidos llevó a cabo sobre Caracas, las redes sociales se inundaron de imágenes con los destrozos que dejó la operación militar, la cual incluyó bombas contra guarniciones militares aledañas a la capital. Fue entonces cuando creció la incógnita respecto a si murieron efectivos venezolanos durante la operación y cuántos habrían sido. Desde el Palacio de Miraflores no dieron información pública hasta hoy, que publicaron un homenaje en su Instagram oficial. Se trata de una imagen musicalizada que incluye 24 fotos de cada uno de los soldados, sobre una leyenda que dice "veinticuatro estrellas de nuestro firmamento bolivariano han sido arrancadas por la mano cobarde del imperio".

"Duelo, Honor y Gloria. Tres palabras para los que ya no están. Para los patriotas que el 3 de enero escribieron con sangre una trágica página de nuestra historia. Los recordamos no por la causa, sino por el sacrificio", sostienen desde el Ejército venezolano al pie de la publicación.

Cuba dio los nombres de los 32 muertos cubanos de la guardia de Maduro

En un comunicado oficial, firmado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Gobierno de Cuba publicó este lunes los nombres de los 32 efectivos cubanos fallecidos que eran parte de la custodia de privada del presidente Nicolás Maduro, quienes fueron asesinados durante el bombardeo del mismo sábado.

"Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, perpetrado contra la hermana República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados Unidos, perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia 32 cubanos", dijeron desde el Ministerio al compartir el listado, el cual incluye a dos coroneles, un teniente coronel, cuatro mayores y otros grados castrenses, todos jóvenes de 26 y 27 años.

“Honor y gloria a nuestros combatientes, caídos heroicamente enfrentando la agresión criminal y de terrorismo de Estado del Gobierno de EE.UU. contra Venezuela”, escribió el canciller cubano Bruno Rodríguez en su cuenta de X. “Derramaron su sangre cumpliendo con su deber de revolucionarios e internacionalistas”, concluyó.

Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel ordenó dos días de luto oficial a partir del lunes, al establecer la suspensión de casi todos los actos públicos y ordenar el izado a media asta de las banderas cubanas en todo el país.