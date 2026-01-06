EE.UU. reculó y dejó en offside otra vez a Milei: Los Soles no es un cártel narco

Estados Unidos ahora asegura que el Cártel de los Soles no es una "organización criminal r

La Justicia de Estados Unidos admitió que el Cártel de los Soles no constituye una “organización criminal real”. El cambio sustancial que aparece en la acusación de la Fiscalía que se conoció el sábado luego del secuestro de Nicolás Maduro marca un quiebre frente a la acusación que la misma Fiscalía había hecho en 2020 y la que Donald Trump usó como sustento para lanzar su operación militar. A finales de 2025, la administración de Trump había designado al grupo como organización terrorista y señalado a Maduro como su principal líder. Ahora, asegura que Maduro junto al ex presidente Hugo Chávez, fueron "protectores de ese sistema de corrupción" y la nueva acusación apunta a un “sistema clientelar” y una “cultura de corrupción” en Venezuela.

Mientras que la antigua acusación se refiere 32 veces al Cártel de los Soles y describe a Maduro como su líder, la nueva lo menciona dos veces y dice que él, al igual que Chávez, participó, perpetuó y protegió ese sistema clientelar. En la acusación del sábado, la Fiscalía argumentó: "Nicolás Maduro Moros, el acusado —al igual que el expresidente Chávez antes que él— participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes. Las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, quienes operan en un sistema clientelar dirigido por los de arriba, conocido como el Cártel de los Soles, en referencia a la insignia del sol que lucen los uniformes de los altos mandos militares venezolanos".

Y en la segunda mención al Cartel denunciaron: "Entre octubre y noviembre de 2015, aproximadamente, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas —dos familiares de Maduro Moros y Flores de Maduro— acordaron, durante reuniones grabadas con fuentes confidenciales de la DEA, despachar cargamentos de cientos de kilogramos de cocaína desde el "hangar presidencial" de Maduro Moros en el aeropuerto de Maiquetía. Durante las reuniones grabadas con las fuentes, Campo Flores y Flores de Freitas explicaron que estaban en "guerra" con Estados Unidos, describieron al Cártel de Los Soles, hablaron de una conexión con un "comandante de las FARC" de "supuesta alta jerarquía" e indicaron que buscaban recaudar 20 millones de dólares del narcotráfico para apoyar una campaña de Flores de Maduro en relación con las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela a finales de 2015".

En agosto del año pasado, el gobierno de Javier Milei copió la actitud de Donald Trump y designó al Cartel de los Soles como un "grupo terrorista". "En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, el Gobierno Nacional dispuso la incorporación de la organización criminal transnacional conocida como 'Cártel de los Soles´ al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia", informó entonces el gobierno argentino.

Esta tarde, durante la reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocada para tratar el secuestro de Maduro, el representante del Gobierno argentino volvió a acusar a maduro de ser "líder" de esa organización y reiteró la postura a favor de su secuestro.

"Por ello, Argentina valora la determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y por su gobierno ante las recientes acciones en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, también líder del Cártel de los Soles, que al igual que el Tren de Aragua fue declarado en 2025 como organización terrorista por el gobierno argentino", dijo el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak.

El cambio de la postura de EEUU tras secuestrar a Maduro

Tras la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores, el Departamento de Justicia publicó una acusación revisada en la que se mantiene la imputación por conspiración de narcotráfico, pero abandonó la idea de que el Cártel de los Soles sea una organización estructurada. En cambio, lo describió como un “sistema clientelar” y una “cultura de corrupción” incentivada por el dinero del narcotráfico. La comparación entre ambas acusaciones muestra que la primera mencionaba al Cártel 32 veces y presentaba a Maduro como su líder, mientras que la nueva lo cita apenas dos veces y lo ubica como un "protector de ese sistema de corrupción".

En la acusación del 2020, la Fiscalía apuntaba a que Maduro "ayudó a gestionar y en última instancia, a liderar el Cartel de los Soles a medida que ascendía al poder en Venezuela", argumentos repetidos por el presidente Donald Trump como justificación para la campaña antidrogas que lleva a cabo en el Caribe.

Washington también acusó a la cúpula del Cartel de los Soles de apoyar a organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa como parte de una conspiración para enviar drogas al territorio norteamericano.

Sin embargo, en la nueva imputación modificada por la Fiscalía horas después de la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas por fuerzas de Washington, se rebaja el lenguaje del texto anterior y se eliminan las alusiones al supuesto cartel como una organización real, aunque mantienen los señalamientos al venezolano por tráfico de drogas.