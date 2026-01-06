EN VIVO
El Congreso de EE.UU. presiona por la convocatoria a elecciones en Venezuela

El pedido del parlamento cruza el rechazo de Trump que planteó una transición en Venezuela a más largo plazo y volvió a insistir en que la prioridad es reparar las infraestructuras del país.

Tras el ataque militar estadounidense en el que el sábado fue secuestrado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, esta semana comienzan las declaraciones en los tribunales estadounidenses. Mientras tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asume como “encargada de la Presidencia” ante la “ausencia forzada temporal” de Maduro, que pasó su primera tercera noche en una cárcel de Nueva York. Brasil anuncia una reunión de la CELAC para tratar la situación en Venezuela. Las últimas noticias del ataque de Estados Unidos a Venezuela. Cuál es la situación en Venezuela hoy, martes 6 de enero, las últimas noticias. Estados Unidos y Donald Trump contra Nicolás Maduro. 

 

El Congreso de los Estados Unidos descarta el envío de tropas a Venezuela y presiona por elecciones a “corto plazo”

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, descartó hoy el despliegue de tropas terrestres en Venezuela, aunque ratificó la estrategia de presión sobre el nuevo gobierno interino. Tras una audiencia clasificada con la plana mayor de la administración Trump, el líder legislativo aseguró que esperan la celebración de comicios en el corto plazo.

 

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Johnson encabezó una reunión a puerta cerrada con figuras clave como Marco Rubio (Secretaría de Estado), Pete Hegseth (Pentágono) y John Ratcliffe (CIA). Al salir, fue tajante: “No esperamos tropas sobre el terreno”, declaró a la prensa, aclarando que no prevén un involucramiento directo más allá de “coaccionar al gobierno interino para que las cosas avancen”.

 


El republicano defendió la “total legalidad” de los bombardeos y la captura de Nicolás Maduro, subrayando que la economía venezolana “debe permanecer estabilizada”. Respecto al futuro político, afirmó: “Espero que se convoquen elecciones en Venezuela… debería suceder a corto plazo”.

 


En la vereda opuesta, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se mostró escéptico tras el informe de inteligencia (el vigésimo desde septiembre). “Este briefing… nos dejó más preguntas que respuestas. Su plan para que Estados Unidos gobierne Venezuela es vago, basado en ilusiones”, sentenció, advirtiendo que los cambios de régimen forzados “siempre nos acaban dañando”.

Stornelli pidió la extradición de Maduro para juzgarlo por violación de DD.HH.

El fiscal se amparó en una denuncia que había presentado en 2024 el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).

El fiscal Carlos Stornelli pidió este lunes la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina para ser indagado por violaciones de derechos humanos, tras una denuncia que había presentado en 2024 el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) que logró frenar la visita a Buenos Aires que tenía prevista el año anterior el líder venezolano.

Maduro, con grilletes y desafiante, se declara inocente y dice que aún es el líder de Venezuela

Comparecencia inicial del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para enfrentarse a cargos federales estadounidenses, en Nueva York

Por Jack Queen y Jan ‍Wolfe

Los venezolanos navegan por la "tensa calma" de la vida diaria después de Maduro

Vista del centro de Caracas

Una apariencia ‍normalidad se materializó en muchas partes de Venezuela el lunes tras la captura por parte de Estados Unidos del derrocado presidente ‍Nicolás Maduro el fin de ⁠semana, aunque las calles y las tiendas estaban más vacías de lo habitual.

