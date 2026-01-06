El Congreso de EE.UU. presiona por la convocatoria a elecciones en Venezuela

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, descartó hoy el despliegue de tropas terrestres en Venezuela, aunque ratificó la estrategia de presión sobre el nuevo gobierno interino. Tras una audiencia clasificada con la plana mayor de la administración Trump, el líder legislativo aseguró que esperan la celebración de comicios en el corto plazo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Johnson encabezó una reunión a puerta cerrada con figuras clave como Marco Rubio (Secretaría de Estado), Pete Hegseth (Pentágono) y John Ratcliffe (CIA). Al salir, fue tajante: “No esperamos tropas sobre el terreno”, declaró a la prensa, aclarando que no prevén un involucramiento directo más allá de “coaccionar al gobierno interino para que las cosas avancen”.



El republicano defendió la “total legalidad” de los bombardeos y la captura de Nicolás Maduro, subrayando que la economía venezolana “debe permanecer estabilizada”. Respecto al futuro político, afirmó: “Espero que se convoquen elecciones en Venezuela… debería suceder a corto plazo”.



En la vereda opuesta, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se mostró escéptico tras el informe de inteligencia (el vigésimo desde septiembre). “Este briefing… nos dejó más preguntas que respuestas. Su plan para que Estados Unidos gobierne Venezuela es vago, basado en ilusiones”, sentenció, advirtiendo que los cambios de régimen forzados “siempre nos acaban dañando”.