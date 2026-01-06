Taiana alertó que el bombardeo de EEUU "no tiene antecedentes" en América del Sur

El diputado de Unión por la Patria (UxP) Jorge Taiana alertó que el ataque de Estados Unidos a Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro es una acción militar que "no tiene antecedentes en América del Sur" y advirtió que la Casa Blanca "nunca había usado tropas contra un país" en esa región del continente. También calificó el bombardeo como una decisión "política, con cero base judicial" y pidió apoyar la postura de Brasil, Colombia y México, países que también fueron "directamente amenazados" por el republicano.

"Esto no tiene antecedentes en América del Sur por parte de Estados Unidos", dijo Taiana en diálogo con El Destape 1070. El ex canciller hizo énfasis en que el Pentágono “nunca había usado tropas contra un país" de esa parte del continente. "Sí contra México, sí la invasión de Panamá, pero no con un país continental de América del Sur", señaló.

Para el diputado, esto forma parte de "un cambio importante en términos de la relación con la región", una zona que "insistió bastante en ser de paz y de soluciones pacíficas de la controversia, sin armas de destrucción masiva". "Es una versión recargada de la doctrina Monroe que quiere imponer Trump: 'Todo el hemisferio nos pertenece y hacemos lo que queremos'", resumió el ex canciller y recordó que el estadounidense ordenó siete ataques, pero nunca antes en América del Sur.

Las amenazas a Groenlandia, México y Colombia

Taiana también cuestionó la incursión bélica de Estados Unidos por ser "violatoria del derecho internacional, de la soberanía de los estados y contrario a la no injerencia" y criticó a Trump por "envalentonarse" tras secuestrar y llevar a Maduro a la Justicia estadounidense. "Es una cosa que a Trump lo envalentona y dice: 'Groenlandia tiene que se nuestra, México si no se porta bien... y que Colombia se cuide'", agregó.

El diputado destacó la "reacción firme de Brasil, Chile, México y Colombia", y afirmó que esos países “no quieren que se transforme en un sentido común" el ataque digitado por Trump. Además, llamó a apoyar a estos países, en particular a México y Colombia quienes fueron "directamente amenazados por el presidente de Estados Unidos”.

Finalmente, Taiana consideró que el secuestro de Maduro se trata de "una cosa política, con cero base judicial", y alertó que el plan de la Casa Blanca es que “todos deben estar subordinados a lo que decida" el presidente republicano. "De lo contrario recibís un palazo en la cabeza", cuestionó.