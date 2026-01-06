EEUU "trabaja febrilmente" en licencias de Nvidia para China, aún se desconoce fecha de envío

CES 2026, feria anual de electrónica de consumo, en Las Vegas

El Gobierno de Estados Unidos está "trabajando febrilmente" en ‍las solicitudes de ⁠licencia para que Nvidia envíe sus chips H200 a China, pero la compañía aún no sabe cuándo se aprobarán, dijo el martes la directora financiera de Nvidia.

En una entrevista con un analista de JPMorgan en el Consumer Electronics Show en Las ‌Vegas, Colette Kress dijo que ⁠la compañía está viendo ⁠una fuerte demanda de sus chips H200 de China, después de que el presidente Donald ‍Trump revirtió una prohibición de larga data sobre el envío ⁠de los chips a ‌China el año pasado.

"Vamos a esperar y ver qué pasará", dijo Kress sobre las solicitudes.

Reuters ha informado de que los funcionarios chinos están sopesando si permitir ‌los ‌envíos de Nvidia, y Kress no comentó sobre ninguna interacción de la empresa con Pekín.

El lunes, Nvidia mostró un sexteto de nuevos chips ​que, dijo, están en plena producción para formar la próxima generación "Vera Rubin" de sus sistemas de computación de IA.

Kress se negó a decir si Nvidia se enfrentaba a algún cuello de botella específico a medida que ‍aumentaba la producción, pero dijo que "nos sentimos muy sólidos" sobre el estado de su cadena de suministro.

Nvidia prevé alcanzar los 500.000 millones de dólares en ventas con su ​actual generación "Blackwell" y los chips Vera Rubin a finales de este año.

Kress afirmó que "ya se ​han mantenido conversaciones" con clientes sobre la construcción de centros de datos ⁠para 2027, pero no ofreció una previsión de ventas.

Con información de Reuters