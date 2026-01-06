EE.UU. reculó y dejó en offside otra vez a Milei: Los Soles no es un cártel narco

Estados Unidos ahora asegura que el Cártel de los Soles no es una "organización criminal r

La Justicia de Estados Unidos admitió que el Cártel de los Soles no constituye una “organización criminal real”. El cambio sustancial que aparece en la acusación de la Fiscalía que se conoció el sábado luego de su secuestro de Nicolás Maduro marca un quiebre frente a la acusación que la misma Fsicalía había hecho en 2020 y la que Donald Trump usó como sustento para lanzar su operación militar. A finales de 2025, la administración de Trump había designado al grupo como organización terrorista y señalado a Maduro como su principal líder. Ahora, asegura que Maduro junto al ex presidente Hugo Chávez, fueron "protectores de ese sistema de corrupción" y la nueva acusación apunta a un “sistema clientelar” y una “cultura de corrupción” en Venezuela.

Mientras que la antigua acusación se refiere 32 veces al Cártel de los Soles y describe a Maduro como su líder, la nueva lo menciona dos veces y dice que él, al igual que Chávez, participó, perpetuó y protegió ese sistema clientelar. En agosto del año pasado, el gobierno de Javier Milei copió la actitud de Donald Trump y designó al Cartel de los Soles como un "grupo terrorista". "En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, el Gobierno Nacional dispuso la incorporación de la organización criminal transnacional conocida como 'Cártel de los Soles´ al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia", informó entonces el gobierno argentino.

El cambio de la postura de EEUU tras secuestrar a Maduro

Tras la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores, el Departamento de Justicia publicó una acusación revisada en la que se mantiene la imputación por conspiración de narcotráfico, pero abandonó la idea de que el Cártel de los Soles sea una organización estructurada. En cambio, lo describió como un “sistema clientelar” y una “cultura de corrupción” incentivada por el dinero del narcotráfico. La comparación entre ambas acusaciones muestra que la primera mencionaba al Cártel 32 veces y presentaba a Maduro como su líder, mientras que la nueva lo cita apenas dos veces y lo ubica como un "protector de ese sistema de corrupción".

