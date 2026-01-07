Lo amenazó la barrabrava: la tensa presentación de Gabigol en Santos

La barra se hizo presente y le dejó un mensaje más que particular al delantero

El mercado de pases internacional expone que el Santos de Brasil acaba de realizar un importante anuncio al presentar a Gabriel Barbosa, más conocido como Gabigol, en calidad de refuerzo estrella. Lo que tenía que haber sido una jornada de alegría se transformó en una tensa y hasta de violencia por la presencia de la barra del equipo en las instalaciones del club.

Después de su paso por Cruzeiro, el delantero de 29 años llegó a un acuerdo para sumarse al equipo que tiene a Neymar y que le dio la oportunidad de debutar como jugador profesional en la temporada 2013. Un evento que contó con la presencia de varios medios locales que pudieron registrar de primera mano como tres personas se subieron al escenario para hacerle un regalo al jugador pero que estuvo acompañado de una particular frase.

Los hinchas no olvidan un video de Gabigol con la camiseta de Corinthians

"Estás en deuda con nosotros. Vos sabés cómo son las cosas", le expresó uno de los barras a "Gabigol" en medio de la presentación mientras le entregaban una camiseta. Para entender el motivo de estas palabras es necesario retroceder en el tiempo cuando el jugador estaba negociando con su próximo equipo después de que le confirmaran que iba a quedar libre del Flamengo. En medio de los rumores, se difundió un video con la casaca del Corinthians. El clásico rival de la institución.

Aquel gesto de portar la camiseta de una adversario histórico generó un enorme revuelo en las redes sociales y que muchos hinchas recordaron en las últimas horas. Un acto más que repudiable la amenaza que recibió y que permite entender que todas las miradas estarán colocadas a lo que el delantero haga dentro del campo de juego. En caso de que sus goles comiencen a demorarse en aparecer, las críticas van a florecer de gran manera.

Santos negocia con Independiente por Felipe Loyola

Una de las novelas del mercado de pases del fútbol argentino expone que Independiente se encuentra muy cerca de desprenderse de la ficha de Loyola. El principal interesado es Santos de Brasil, que cuenta con el permiso del volante chileno para que avancen en las charlas y así poder concretar la transferencia.

Lo particular es que se trataría de una operación que rondaría en los 6 millones de dólares por el 80% de la ficha del jugador. Algo que no termina de convencer a los hinchas, porque el club de Avellaneda no es el dueño absoluto del pase y tendrá que compartir una parte con Huachipato de Chile. Por otro lado, el monto mencionado es uno que incluye los impuestos que recaen en las operaciones de venta y compra de jugadores.

También es necesario mencionar que se trata de una operación que se demora en concretarse porque desde Independiente pretenden que Santos entregue avales bancarios que le den seguridad de que va a cobrar el dinero en tiempo y forma. En caso de que estos documentos no sean entregados en los próximos días, las negociaciones se van a dar por terminadas.