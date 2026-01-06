El Mundial 2026 tendrá 48 selecciones.

A tan solo seis meses de que comience el Mundial 2026, lo más común es que los procesos se mantengan, especialmente cuando se han obtenido buenos resultados de cara a la clasificación a la cita máxima. Sin embargo, hay selecciones que se encuentran en plena competición por estos meses, como sucede con los conjuntos africanos, que en diciembre iniciaron la disputa de la Copa Africana de Naciones Marruecos 2025.

Una de las selecciones que llegaba mejor parada a dicho certamen era Túnez, que había sido el segundo equipo en clasificar a la Copa del Mundo dentro de la CAF (Confederación Africana de Fútbol) después de asegurarse el primer puesto en su grupo. De hecho, los tunecinos obtuvieron su pasaje tan solo tres días después de los marroquíes, cuando todavía le quedan dos fechas por delante en las Eliminatorias.

En la Copa Africana, la aventura de “Las Águilas de Cartago” había comenzado bien, con un contundente 3-1 sobre Uganda en la apertura del Grupo C, pero la posterior derrota con Nigeria por 3-2 complicó el panorama. El cierre del grupo fue un empate con Tanzania por 1-1 que marginó a Túnez al segundo lugar, por lo que quedó emparejado con Malí para los octavos de final, un rival que no debía ser un desafío para el equipo de Sami Trabelsi.

No obstante, contra todo pronóstico, los tunecinos quedaron eliminados luego de caer por la vía de los penales el sábado pasado en el Estadio Mohammed V situado en Casablanca. En un partido cerrado, Túnez recién pudo abrir el marcador a los 88 minutos de la mano de Firas Chaouat, pero fue incapaz de mantener la ventaja y se lo empataron por un penal tras una mano en el área en la última jugada.

Así, con un jugador menos desde la media hora de partido, Malí sostuvo el empate en el alargue y forzó los penales, donde se impuso por 3-2 a pesar de que Túnez había estado en ventaja en dos oportunidades durante la tanda. Como consecuencia de esta derrota, la Federación Tunecina de Fútbol ha confirmado la desvinculación de Trabelsi en búsqueda de “un cambio de rumbo inmediato para preparar los próximos plazos”, según dice el comunicado de la FTF.

Era el segundo ciclo de Trabelsi en la Selección de Túnez.

El grupo de Túnez en el Mundial 2026

Túnez fue una de las selecciones menos favorecidas en el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, puesto que aterrizó en el Grupo F junto a Países Bajos y Japón, además de que todavía le falta conocer a un rival, que vendrá de la Ruta B del repechaje europeo. De hecho, el conjunto tunecino debutará contra el que gane el repechaje, en un cuadro que cuenta con Ucrania y Suecia, por un lado, y Polonia y Albania, por el otro.