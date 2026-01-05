El Mundial 2026 tendrá 16 estadios en total.

El Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025 dejó mal posicionada a la FIFA, que recibió numerosas críticas por no haber medido el impacto que el clima podría tener en los jugadores y el público. De hecho, el calor extremo de mediados de año en terreno norteamericano fue considerado como el “límite de la adaptación humana al calor” en un informe publicado por Football for Future, lo que puso en jaque a la entidad.

Si bien la FIFA ha tomado medidas para combatir el calor extremo para el Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México, hay algunas sedes a las que habrá que prestarles una atención extra. De acuerdo con la opinión de especialistas en condiciones climáticas, hay al menos seis estadios que son considerados de mayor peligro por su capacidad para la generación de golpes de calor y complicaciones físicas tanto para los jugadores como para los aficionados.

Dentro del territorio mexicano, la sede de alto riesgo para el desarrollo de la Copa del Mundo es Monterrey, ciudad situada en el norte del país y que se caracteriza por sus altas temperaturas y la gran cantidad de humedad. En el Estadio BBVA, como se conoce a la casa de Rayados de Monterrey, se disputarán un total de cuatro partidos, tres correspondientes a la fase de grupos y uno a los dieciseisavos de final.

Por fuera de México, Estados Unidos es la otra nación que tendrá que batallar con el calor, aunque lo hará en cinco sedes: Miami, Kansas City, Boston, Nueva York/Nueva Jersey y Filadelfia, ciudades que tendrán siete, seis, siete, ocho y seis encuentros, respectivamente. De estas sedes, Nueva York/Nueva Jersey tiene una importancia fundamental, puesto que allí se disputará la final del 19 de julio, mientras que el duelo por el tercer puesto será en Miami.

Cabe mencionar que Canadá, que tiene mayormente un clima más frío, no tendrá este problema con el calor. Por otro lado, la Selección Argentina tendrá su debut contra Argelia justamente en Kansas, por lo que el primer encuentro podría llegar a ser un desafío desde lo físico, justamente contra un seleccionado africano que atraviesa un gran momento a nivel internacional.

Los hinchas podrían correr más riesgo de deshidratación.

Los grupos del Mundial 2026