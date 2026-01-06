Presupuesto nacional: desde Formosa llamaron a "defender el Modelo Formoseño" frente a un nuevo año de ajuste libertario

Tras la promulgación de la Ley de Presupuesto Nacional del 2026, aprobada en una sesión especial del Senado el pasado 26 de diciembre, desde Formosa se analizó la situación económica y se advirtió por el escenario para el próximo año debido a la continuidad de las políticas de ajuste impulsadas por la gestión del presidente Javier Milei.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la diputada nacional Graciela de la Rosa sostuvo que "el presupuesto que recientemente se sancionó en la Cámara de Diputados y Senadores consolida el ajuste de Milei de estos dos años", y remarcó que "el 2026 también se tendrá a tener un año de ajuste a nivel nacional".

En ese contexto, la legisladora marcó un contraste con la realidad que se vive en la provincia, al señalar que en Formosa hay "un gobernador peronista, que con el Modelo Formoseño obviamente las políticas públicas son distintas a la Nación", en referencia a la gestión del gobernador Gildo Insfrán.

Defender a las provincias

La diputada subrayó la necesidad de defender el modelo provincial y de fortalecer el acompañamiento popular. "Tenemos que defender nuestro modelo y recorrer barrio por barrio para hacer carne en todas las obras que inaugura el Gobernador, como las escuelas y hospitales a lo largo y ancho de la provincia", afirmó, y consideró que estas acciones requieren de un "gran apoyo popular" frente a un Gobierno nacional que profundiza los recortes.

Asimismo, De la Rosa se refirió al incumplimiento financiero del Ejecutivo nacional con las provincias y sostuvo que la deuda de la Nación es "billonaria". En ese sentido, denunció que "hace dos años no se envían los fondos correspondientes para obras públicas".

Finalmente, puso el acento en la situación de la seguridad social en la provincia, al manifestar su preocupación por el sistema previsional. “Formosa es una de las provincias que no transfirió la Caja de Previsión y hace dos años que la Nación le está debiendo 350 mil millones de pesos", concluyó.

El recorte en la educación

El ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio Aráoz, lanzó una dura advertencia sobre el Presupuesto Nacional 2026, y afirmó que el ajuste en educación, ciencia y tecnología busca "poner al pueblo de rodillas". El funcionario calificó el rumbo económico como un intento de convertir al país en una colonia y despojarlo de su histórica calidad educativa. Aráoz subrayó que desinvertir en este sector equivale a un "suicidio anticipado", cuyas consecuencias más graves recaerán sobre las generaciones futuras al debilitar los pilares del desarrollo soberano.

En sus declaraciones, el ministro cuestionó el impacto directo del desfinanciamiento en la educación técnica y universitaria, sectores estratégicos para la innovación del país. Planteó una profunda preocupación por el destino de los jóvenes con vocación técnica, y señaló que el recorte presupuestario vulnera sus derechos constitucionales y limita sus oportunidades laborales y profesionales. Para Aráoz, la decisión de quienes aprobaron el presupuesto no es un simple ajuste de cuentas, sino una postura política que compromete el futuro del sistema científico y tecnológico argentino.