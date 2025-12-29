La Legislatura formoseña aprobó el Presupuesto Provincial 2026 y nuevas reformas: todos los detalles

El Gildo Insfrán convocó a la Legislatura provincial a una sesión extraordinaria para este lunes 29 a las 9.30, con un temario considerado de “inmediato tratamiento legislativo”, entre el que se destacó la aprobación del Presupuesto General de la Administración Pública provincial para el Ejercicio 2026, además de modificaciones en materia fiscal y la prórroga de leyes vigentes.

La primera sesión extraordinaria fue presidida por el vicegobernador y presidente nato de la Honorable Cámara de Diputados de Formosa, Eber Solís, y concluyó con la sanción del Presupuesto Provincial 2026. Durante el debate también se trataron el expediente N° 117/2025, que establece la prórroga de la vigencia de numerosas leyes provinciales y sus normas reglamentarias y aclaratorias, y el expediente N° 118/2025, que introduce modificaciones al artículo 65 del Código Fiscal (Ley N° 1589) y a los artículos 61 y 63 de la Ley Impositiva Provincial (Ley N° 1590).

Tras la aprobación del presupuesto, Solís celebró el resultado de la sesión y sostuvo que se trata de “un plan de gasto público que proyecta crecimiento, desarrollo y más oportunidades para Formosa y para cada formoseña y formoseño”. En ese sentido, remarcó que “el Modelo Formoseño continúa avanzando con firmeza, aún en un contexto nacional de total abandono, sosteniendo políticas públicas que priorizan el bienestar del pueblo”.

Por su parte, el diputado provincial y jefe del bloque justicialista, Agustín Samaniego, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) y subrayó la relevancia del paquete legislativo aprobado. “Hemos sancionado el Presupuesto 2026, la Ley de Prórroga de la Emergencia Económica y una modificación del Código Fiscal”, precisó. Según explicó, se trata de “un presupuesto armónico que, respetando el cuidado de las cuentas públicas y el dinero de todos los formoseños, sigue el camino de la convicción en el Modelo Formoseño, que es mejorar la calidad de vida de cada uno”.

Samaniego reconoció que el escenario nacional condiciona el ritmo de ejecución, pero defendió la orientación del plan de gastos. “Esto no es más que una apuesta optimista dentro de un contexto tan difícil que tiene la Nación, pero vamos a seguir este camino”, afirmó, al tiempo que admitió que el proceso “seguramente será más lento”, tal como lo señaló el propio gobernador.

Debate y cuestionamientos

En relación con el debate en el recinto, el legislador valoró la confrontación de ideas, aunque puso el acento en la necesidad de rigor argumentativo. “La discusión de los distintos puntos de vista siempre mejora, pero lo único que pedimos, y casi exigimos, es que haya honestidad intelectual, que no se mienta ni se digan medias verdades”, expresó.

En ese marco, Samaniego rechazó los cuestionamientos de la oposición local sobre el origen de los fondos provinciales y la situación del empleo. Los calificó como “falacias importantes” y aclaró que “la Nación no regala absolutamente nada; la coparticipación son impuestos que se recaudan en todo el territorio y corresponden como miembros de la Argentina”.

Asimismo, negó que el empleo privado esté en retroceso en la provincia. “El hecho de que el empleo privado está menguado en nuestra provincia es absolutamente falso”, sostuvo, y afirmó que “la mayor parte del empleo en Formosa es privado, en áreas como servicios, comercio, industria y producción primaria y secundaria”. En esa línea, aseguró que “uno de los mejores indicadores de tasa de empleo del país lo tiene Formosa”.

Finalmente, el jefe del bloque justicialista señaló que, pese a ser “una de las provincias más marginadas por el Gobierno de Javier Milei”, el Presupuesto 2026 mantiene una fuerte apuesta a la infraestructura sanitaria, educativa y de ciencia y tecnología. “Si uno quiere señalar cuál es la antípoda, no solamente ideológica sino también en la acción de gestión, es el Modelo Formoseño, porque tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los formoseños”, concluyó.