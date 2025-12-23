Formosa registra los índices de pobreza e indigencia más bajos de la región del NEA: los detalles

De acuerdo al reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Formosa es el aglomerado de menor pobreza e indigencia de la región del NEA.

En comparación con otras ciudades del NEA, la provincia registra una tasa de pobreza del 28,3%, por debajo de Resistencia (48,1%), Corrientes (37,4%) y Posadas (38,1%). Asimismo, con una indigencia del 2,7%, se ubica solo detrás de San Luis (2,5%) y se mantiene muy por debajo del promedio nacional (6,9%), así como de grandes centros urbanos como la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Consultado sobre el tema por el portal local Agenfor, el economista Adrián Muracciole afirmó que el dato no sorprende, dado que Formosa mantiene esta situación desde hace varios años frente al resto del país.

Además, destacó el reconocimiento por parte del organismo nacional: “En primer lugar hay que decir que no es una consultora local o la opinión de una persona. Estos son datos del INDEC, es decir que es el Instituto oficial, que depende del Gobierno nacional el que reconoce que Formosa está entre los aglomerados de menor pobreza e indigencia”.

Muracciole expresó de manera contundente que las tasas de pobreza registradas en comparación con el resto del país no resultan sorpresivas y subrayó que, pese a afirmaciones maliciosas que se repiten con frecuencia, las estadísticas oficiales ubican desde hace tiempo a Formosa en esa posición.

Estadísticas

El rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) aclaró que las estadísticas de pobreza son consistentes con otros indicadores del INDEC. Como ejemplo, destacó que Formosa se ubica en el Norte Grande entre las provincias con mejores salarios públicos y privados, con una buena distribución del ingreso y bajos niveles de desempleo.

“Estamos hablando de una provincia con bajo desempleo, una distribución equitativa de los ingresos que, además, en el contexto nacional de ajuste que estamos sufriendo, está en los niveles salariales más altos si la comparamos con provincias vecinas”, prosiguió el académico y ex convencional constituyente.

El economista recordó que, días atrás, que el secretario general de ATE reconoció que el incremento salarial del 55% otorgado este año por decisión del gobernador Gildo Insfrán supera a la inflación, que se ubicaría por debajo del 30%. Además, señaló que en el caso de quienes perciben el salario mínimo y de los docentes que, además del FONID, reciben el Complemento por Servicio Docente por decisión del Gobierno provincial, el aumento supera el 60%.

Para finalizar, Muracciole destacó el accionar del gobierno de Gildo Insfrán en un contexto nacional adverso: “Estamos en una situación muy difícil a nivel nacional, que basa su política en ajustar a jubilados, las provincias y las Universidades. En ese contexto, el Gobierno de Formosa tomó decisiones para proteger el poder adquisitivo del salario y los resultados están a la vista”.

Y enfatizó: “Los organismos oficiales que miden la situación económica y social, que dependen de Nación reconocen en Formosa una provincia que a pesar del contexto, logra con sus políticas disminuir el impacto y por eso, está entre las de menor pobreza e indigencia de la Argentina”.