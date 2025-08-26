El gobierno argentino declara al "Cartel de los Soles" como organización terrorista

El Gobierno nacional anunció que declaró como grupo terrorista al Cartel de los Soles, una organización que fue designada la semana pasada por autoridades de Estado Unidos como una "red de narcotráfico" integrada por altos mandos de las Fuerzas Armadas venezolanas.

"En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, el Gobierno Nacional dispuso la incorporación de la organización criminal transnacional conocida como 'Cártel de los Soles´ al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia", informó el Gobierno nacional.

En un comunicado aseguraron que "la decisión, adoptada en coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Justicia, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región".

El Ministerio de Seguridad sostuvo que la Argentina con esta decisión "fortalece los mecanismos preventivos y sancionatorios frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado". Además, argumentaron que "refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales". También señalaron que el país reafirma "su compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica, en el marco del respeto al derecho internacional y a los instrumentos multilaterales aplicables".

El Gobierno explicó que la medida "habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos".

Cartel de los Soles: qué dijo el Gobierno sobre la medida que lo declara organización terrorista

La ministra Bullrich festejó la decisión tomada por la gestión libertaria. "Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas", aseguró. "Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o donde sea", señaló la funcionaria a través de su cuenta de X. Por su parte, el presidente Javier Milei compartió el anuncio en sus redes sociales junto a un breve mensaje: "Del lado correcto de la vida", afirmó.

Esta medida se da un mes después de que Estados Unidos tomara la misma decisión: según Washington, el Cartel de los Soles resulta una red delictiva integrada por funcionarios y militares de alto rango del gobierno venezolano, que colabora con bandas como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua para traficar drogas y generar violencia en la región. La postura norteamericana fue respaldada por dos expresidentes ecuatorianos, Guillermo Lasso y Jamil Mahuad, además de que las gestiones actuales de Ecuador y Paraguay también adoptaron esta medida.