Avanza la investigación por los audios de las coimas: accedieron al celular de Spagnuolo

La causa por los audios de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza luego de que los peritos judiciales lograron acceder al teléfono celular del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo. En este marco, ya realizaron una copia forense del contenido. La información será entregada al fiscal federal Franco Picardi, quien encabeza la investigación.

La pericia fue realizada por especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente de la Procuración General de la Nación. El procedimiento busca preservar posibles pruebas vinculadas a una supuesta red de pedidos de coimas a laboratorios que operan con la ANDIS.

El análisis del dispositivo podría arrojar datos relevantes sobre una presunta trama de corrupción que, según audios filtrados, involucraría a funcionarios del entorno del presidente Javier Milei. En las grabaciones, Spagnuolo menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, en el marco de coimas dentro del organismo.

Los audios revelan acusaciones sobre presiones a prestadores, intentos de manipulación en áreas clave como Recursos Humanos y denuncias internas que el exfuncionario habría intentado elevar. “Me están desfalcando la agencia”, afirma en uno de los fragmentos, donde también señala que “el quilombo lo hacen atrás, a mis espaldas”.

Audios de las coimas: el operativo y los hallazgos

El celular fue secuestrado el viernes pasado durante un allanamiento ordenado por el juez Sebastián Casanello, poco después de la difusión de los primeros audios. Spagnuolo no fue hallado en su domicilio, pero fue localizado en un barrio privado de Pilar, donde se incautaron dos teléfonos, dinero en efectivo y una máquina para contar billetes.

Con la copia forense ya en manos del Ministerio Público Fiscal, comienza la etapa de análisis del contenido: mensajes, documentos, registros de llamadas y archivos que podrían haber sido eliminados. El resultado de esta pericia será determinante para establecer si existen elementos probatorios que confirmen las denuncias de corrupción en el organismo.

El detalle de los primeros audios de las coimas

"Yo hablé con el Presidente y le dije sabés que tu hermana está choreando, no te podes hacer el boludo conmigo, lo único que te pido es que no me tiren este fardo a mí. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo guardados todos los WhatsApp de Karina”, se escucha en uno de los audios de Spagnuolo.

"Esta gente está choreando. A mí me están desfalcando la Agencia. Milei no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirles guita a los prestadores. Hay un tipo que maneja la caja. ¿Vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Dice 'Diego, vos sos bueno, pero hay gente con voracidad genética. Vos tenés chorros en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y en Lules, provincia de Tucumán'. O sea, lo nombró concretamente", recuerda.