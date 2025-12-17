El pueblito argentino que cada diciembre se convierte en la capital de la Navidad y pocos lo conocen

Se trata de la ciudad más navideña de la Argentina,

Ubicado dentro del departamento misionero de Libertador General San Martín, prácticamente a mitad de camino entre Posadas y Puerto Iguazú, Capioví puso en marcha el último fin de semana la esperada Navidad en Capioví.

La iniciativa, devenida de un proyecto impulsado por un grupo de Catequesis Familiar de la Parroquia San Luis Gonzaga en 2009 con el objeto de decorar la Iglesia y sus alrededores, se extenderá en su 17° edición hasta fines de enero, con un sin fin de opciones en música y arte.

Arte reciclado, trabajo comunitario, economía circular, turismo sustentable. Emprendedores, artesanos, artistas y trabajadores culturales formando parte de una red que genera movimiento económico de la verdadera villa navideña argentina.

“Es un evento importante para la provincia, Capioví es especial, es la ciudad más navideña de la Argentina, acá tiene una característica particular, la comunidad entera está comprometida. Los vecinos participan en el reciclaje de los elementos, es una fiesta que conecta con lo divino. Nos dan un ejemplo a los misioneros de una comunidad comprometida, hay que ir a vivir una experiencia especial”, expresó el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, en la presentación oficial realizada en noviembre.

¿Cómo es la Navidad en Capioví?

Durante las celebraciones de la Navidad en Capioví, los adornos copan toda la Avenida San Luis Gonzaga, agregándose un Árbol Navideño de aproximadamente 10 metros de altura en la Plaza Los Pioneros, ambas cruzadas le valieron el mote de ciudad de "cuento de hadas".

Inspirados en las fotografías de actividades similares realizadas en Brasil, para cada uno de los despliegues se reutilizan botellas plásticas.

En su primer fin de semana, el domingo 14, desembarcaron en los escenarios de Navidad en Capioví Karina La Estrellita, Los Menchos del Chamamé y Cervecería Show. Durante los próximos días la plaza volverá a llenarse de música y encuentros, todo con acceso libre.

¿Cómo llegar a Capioví en Misiones?

Llegar a Capioví desde Posadas, la opción más directa es tomar la Ruta Nacional 12 hacia el norte, atravesando localidades como Jardín América. El trayecto, de unos 90 kilómetros, demanda aproximadamente una hora y media en auto. También existen servicios de ómnibus de media distancia que conectan la capital misionera con el pueblo más navideño de Argentina.

Para más información de las actividades y el cronograma se puede consultar en las cuentas de Instagram @navidadcapioviok y @municipalidadcapiovi.