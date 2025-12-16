Para celebrar Navidad: estos son los restaurantes que abren el 25 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires

Faltan solo días para Navidad y quienes prefieren pasarlo afuera, sin tener que preocuparse por los preparativos de a comida tienen varias opciones en la Ciudad de Buenos Aires para ir a comer el jueves 25 de diciembre. Conocé los horarios y cuáles son los restaurantes que estarán abiertos durante el feriado.

Uno por uno, los más de 20 restaurantes que estarán abiertos durante Navidad

Ciro

El jueves 25 de diciembre de 10 a 22, Ciro estará abierto con su impronta italiana y su notable calidad. Con vista al Río de La Plata y en una popular esquina porteña con deck al aire libre, esta cafetería y restaurante ofrece un reconfortante y variado menú donde todo es rico, todo el día. Tiene opciones para almorzar y cenar, sándwiches y propuestas armadas de desayunos y meriendas, hasta piezas de pastelería artesanal, imponentes porciones torta para compartir y la estrella de la casa, su brunch, con diferentes creaciones dulces y saladas acompañadas de café de especialidad, jugos y hasta con una versión 100% keto.

Direcciones: Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.

Café y Rotisería Mishiguene

Café y Rotisería Mishiguene abrirán todos sus locales el jueves 25 de diciembre de 10 a 20, ideal para quienes gusten disfrutar este día festivo con platos auténticos y reconfortantes. Quienes visiten estos locales del chef Tomás Kalika encontrarán en el menú propuestas inspiradas en la cocina de inmigrantes judíos, como latkes con lox de trucha, guefilte fish, falafel, gehakte leber y niños envueltos, además de su icónico pastrón en versión fría, sándwich de miga, tostado y con pan pletzalej. También cuentan con una propuesta de brunch. Todo pensado para vivir una experiencia festiva cálida y de calidad junto a la familia y amigos.

Direcciones: Cabello 3181, Palermo (Café); Arcos 1521, Belgrano (Rotisería).

Ribs al Río

En estas Fiestas, Ribs al Río vuelve a ser una gran opción para quienes quieren celebrar el 25 de diciembre con buena comida, al aire libre y con el sabor ahumado que define a la marca. Todas sus sucursales abrirán con normalidad y ofrecerán la carta completa, para que cada comensal pueda disfrutar de sus clásicos: ribs en todas sus versiones, sándwiches icónicos, carnes ahumadas, papas crinkle, entradas creativas y bebidas bien frescas. Se trata de una parada ideal para turistas, familias y grupos de amigos que quieran vivir una Navidad distinta: sin cocinar, al aire libre y con el sabor que nunca falla. Las sucursales abrirán en diferentes horarios, se recomienda hacer una reserva previa.

Direcciones: Av. Rafael Obligado 7010, Costanera; Av. del Libertador 3883, Paseo de la Infanta, Palermo; Av. del Libertador 4096, Bocha Polo, Campo de Polo de Palermo; Monroe 1850, Barrio Chino, Belgrano; Mariano Castex 2885, Canning.

Para celebrar Navidad: estos son los restaurantes que abren el 25 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires

Williamsburg

La hamburguesería de espíritu neoyorquino que acaba de inaugurar una nueva etapa con rebranding total, cancha de básquet en alianza con Clutch y Adidas, y su concepto “El lujo que te podés dar”— abre con normalidad el miércoles 25 de diciembre en Paseo de la Infanta, para quienes quieran celebrar la Navidad con burgers de autor y aire libre. Funcionará de 12 a 24, ofreciendo su carta completa. Entre los imperdibles, destacan los tres combos que definen la nueva propuesta:

UNO (Cheeseburger), un medallón de carne 100% de primera calidad, cheddar y manteca a base de salsa demi-glace

DOS (Bacon), con carne, cheddar, panceta crocante, cebolla caramelizada y alioli casero de aceite de brasa

TRES (American Doble), doble medallón, cheddar, tomate, lechuga, cebolla morada, pickles y aderezo de mostaza antigua con aceite de trufa

Todas las opciones incluyen papas fritas y algunas pueden pedirse también en versión veggie. Además, la carta suma nuggets, gaseosas, agua, cerveza en lata o tirada, menú infantil y helado soft.

Dirección: Av. del Libertador 3883, Paseo de la Infanta, Palermo.

Kamay Lounge Casa Gardel

Las celebraciones comienzan el 24 de diciembre de 12 a 17 para esperar la Navidad con toda la coctelería de la casa —excepto el pisco sour— a un precio promocional de $5999, ideal para acompañar un banquete de sabores peruanos. Mientras que el 25 de diciembre abrirá en su horario habitual, de 12 a 17 y de 19 a 00. El restaurante del chef Raúl Zorrilla combina cocina criolla y fusión nikkei en un entorno moderno que invita a relajarse: vereda con sillones corridos, un salón amplio con mesas comunitarias y un patio al aire libre, también con mesa grupal, ideal para juntadas distendidas.



La carta apuesta por platos sabrosos, generosos y pensados para compartir a precios muy competitivos, con opciones como el tiradito de langostinos en plancha caliente con leche de tigre al ají amarillo; el lomo en dos pastas que une fetuccinis a la huancaína y al pesto con lomo saltado. Además, con cebiches; anticuchos de bife de chorizo, corazón o pollo, y arroces. También hay sushi, siempre en sintonía con la impronta nikkei. Para acompañar, la barra suma coctelería de autor con sello peruano.

Dirección: Carlos Gardel 3131, Abasto.

Grau Cebichería

Este 25 de diciembre, Grau Cebichería abrirá en horario habitual, de 12 a 24, para quienes quieran celebrar con un recorrido sabroso y generoso por la cocina costera del Perú. Es el tercer local en el Abasto del chef Raúl Zorrilla, y uno de sus grandes diferenciales es la pecera refrigerada donde se exhiben los pescados del día: el comensal elige su ejemplar y puede ver cómo el equipo lo trabaja en la cocina abierta. El espacio es amplio y luminoso, ideal para ir en familia o en grupos numerosos, ya que cuenta con productos premium y frescos del Atlántico argentino, con porciones abundantes y pensadas para compartir.



Los cebiches son la especialidad de la casa, desde el clásico, carretillero y mixto hasta versiones con sello propio. También brillan los pescados enteros fritos, como la opción en salsa chijau kay con aeropuerto de vegetales (arroz al wok), los tiraditos y bivalvos, las causas (clásica, de atún, de langostinos, acevichada o con tinta de calamar y escabeche de pescado) y una selección de arroces y sopas tradicionales como chupe o sudado. La barra acompaña con cócteles llamativos, de perfil frutal y sabores típicos peruanos, en un ambiente de atención cálida y cercana.

Dirección: Guardia Vieja 3372, Abasto.

Gontran Cherrier

El 25 de diciembre Gontran Cherrier abrirá sus puertas de 16 a 21 y ofrecerá su propuesta de panadería y pastelería francesa, con productos elaborados artesanalmente y atención al detalle en cada preparación. Durante ese horario se podrán adquirir tanto sus clásicos, como panes, éclairs, pain au chocolat, macarons y otras elaboraciones, así como las opciones especiales de temporada disponibles por encargo, incluyendo el panettone artesanal y los lanzamientos de Bûche de Noël, Rosca de Macarons y Panettone, que garantizan calidad, frescura y el sello francés que distingue a Gontran Cherrier.

Direcciones: Malabia 1805, Palermo; Zabala 1901, Belgrano; Presidente Oritz 1815, Recoleta; Congreso 1701, Núñez.

Bilbao

Bilbao, la vermutería y bar de tapas ubicada en la emblemática esquina de Thames y Costa Rica, abrirá sus puertas desde las 17 para quienes quieran seguir celebrando en un ambiente cálido y distendido. Con espíritu español y sello porteño, el espacio propone una noche ideal para reunirse con amigos o familia, brindar y compartir platitos. Su carta ofrece un recorrido amplio por los sabores ibéricos, desde las clásicas tortillas jugosas y las infaltables papas bravas, hasta los chipirones al vino blanco, las croquetas de jamón ibérico y la provoleta al hierro en distintas versiones. También hay principales como la milanesa de bife de chorizo para compartir o la berenjena asada al estilo napolitano. En la barra, brillan el Vermouth Bilbao, elaborado según receta de la casa, el Gin Tonic Bilbao, cócteles reversionados y de autor y aperitivos clásicos.

Dirección: Thames 1795, Palermo.

Bonario

Bonario, ubicado en Villa Urquiza, se distingue por su propuesta de cocina mediterránea moderna, donde las recetas caseras son reinterpretadas con productos frescos de estación, creando un ambiente cálido y relajado que invita a disfrutar y relajarse. El restaurante abre sus puertas de 17 a 24, ofreciendo una experiencia gastronómica ideal para iniciar el año con buena comida y un entorno acogedor. Su carta incluye opciones para compartir, como buñuelos de espinaca y muzzarella, boquerones con mostaza antigua o una selección de quesos y dulces del norte, además de platos principales que combinan tradición y creatividad, como la milanesa de bife de chorizo con tagliatelle de espinaca, el truchón patagónico con vegetales asados o los ñoquis soufflé de cabutia. Para complementar la experiencia, Bonario cuenta con una cuidada selección de vinos nacionales, cócteles clásicos y de autor, cervezas artesanales y mocktails frescos.

Dirección: Avenida Congreso 5702, Villa Urquiza.

Desarmadero

En el corazón del polo gastronómico de Palermo, Desarmadero Bar y Desarmadero Session se han convertido en referentes de la escena cervecera y culinaria local, ofreciendo una propuesta única que combina más de 40 cervezas artesanales en rotación con una cocina casera diseñada para compartir. El 25 de diciembre, Desarmadero Session abrirá sus puertas de 18 a 02 con un menú que incluye delicias como papas rotas, buñuelos de acelga con alioli, empanadas caseras, hamburguesas icónicas y sándwiches variados. Además, su oferta de bebidas es igualmente destacada, con cervezas artesanales, cócteles como gin tonics y Campari Orange, mocktails y una cuidada selección de vinos por copa.

Direcciones: Gorriti 4300, Palermo.



Para celebrar Navidad: estos son los restaurantes que abren el 25 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires

Puchero

Puchero abrirá sus puertas desde las 19 del 25 de diciembre para quienes quieran cerrar la Navidad con una cena cálida, sabrosa y bien porteña. Su carta completa estará disponible, con guisos humeantes, milanesas XL, cazuelas, pastas caseras y guiños contemporáneos que reversionan los sabores tradicionales. El clima familiar del salón, sumado a las mesas de la vereda y de la terraza, permitirá disfrutar del barrio en un ambiente relajado. La barra vermutera acompañará la velada con cócteles clásicos, vermús refrescantes y una selección de vinos pensada para brindar sin apuros. Una propuesta ideal para despedir la Navidad con comida reconfortante y la hospitalidad que distingue a esta moderna cantina de Villa Luro.

Dirección: Av. Rivadavia 10300, Villa Luro.

La Dorita

La histórica parrilla de Palermo abrirá a partir de las 19 del 25 de diciembre para quienes quieran cerrar la Navidad alrededor del ritual del asado. Con su impronta descontracturada y festiva, el restaurante ofrecerá sus achuras clásicas y cortes a la leña de quebracho, además de sus carnes premium y sus entradas emblemáticas como el popular choricampi. Su salón colorido, cargado de arte y detalles argentinos, será el escenario perfecto para una celebración distendida entre amigos o en familia. Postres tradicionales y una cuidada carta de vinos completarán una experiencia ideal para despedir el día con un auténtico sabor local.

Dirección: Humboldt 1892; Bulnes 2593, Palermo.

Pizza Cero

Pizza Cero abrirá la noche del 25 de diciembre a partir de las 19 hs para despedir la Navidad con una buena pizza a la piedra recién salida del horno o cualquiera de sus especialidades internacionales. Con cuatro décadas de historia, este clásico de Recoleta combina tradición y elegancia en un ambiente que permite elegir entre el salón sofisticado, el bar con su icónica barra art-decó o las mesas sobre Libertador, ideales para disfrutar del aire fresco nocturno. Su carta propone desde pizzas clásicas y de autor hasta pastas, carnes, pescados y tapeos. La coctelería de la casa, con tragos clásicos y creaciones estacionales, suma el maridaje perfecto para una velada festiva y relajada.

Dirección: Av. del Libertador 1800, Recoleta.

Hierro Bodegón

Este 25 de diciembre, de 19 a 24, el nuevo Hierro Bodegón abre sus puertas para cerrar la Navidad con una mesa bien porteña. La casa propone una cena con sabores clásicos, trabajados con productos nobles y una vuelta moderna que respeta la esencia del bodegón. Se podrán probar imperdibles como el vitello tonnato de lomo con alcaparrones y huevo de codorniz —que acá se sirve todo el año—, las mollejas al verdeo con papa rejilla, la milanesa de lomo de 200 g en versión napolitana con tomates reliquia, fugazzeta o suiza, la porchetta de la casa con ensalada fresca de durazno, hinojo y rúcula, los ñoquis de papa caseros con nduja, crema, limón y queso estacionado, o unos clásicos ravioles de ricota con pomodoro. Para el cierre dulce, no fallan el volcán de chocolate con semifreddo de banana y pistacho ni el nuevo BO Trifle, una verdadera bomba con coulis de frutos rojos, arándanos, frutillas, crema chantilly y bizcochuelo.

Dirección: Fitz Roy 1722, Palermo.

La Pescadorita

La Pescadorita recibirá a los comensales desde las 19 del 25 de diciembre con una propuesta elegante y luminosa para quienes quieran cerrar la Navidad disfrutando del mar en pleno Palermo Hollywood. Bajo la mirada del chef David Ribulgo, la cocina desplegará pescados y mariscos frescos provenientes de Mar del Plata y del sur del país, trabajados con técnicas de precisión y cocciones a baja temperatura. La ambientación costera —murales de sirenas, luces de colores y una barra azul vibrante— acompañará una carta en la que brillan la paella, las parrillas de mar y la pesca del día. Para un final dulce, sus postres estrella, como el tiramisú armado en la mesa a la vista de los comensales o el key lime pie, ofrecerán un cierre memorable.

Dirección: Humboldt 1905, Palermo.



Para celebrar Navidad: estos son los restaurantes que abren el 25 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires

Muyè

El 25 de diciembre desde las 19.30, Muyè abrirá sus puertas en Recoleta para recibir a quienes deseen celebrar en familia o con amigos, combina tradición y mirada gourmet en un entorno cálido y festivo. La carta incluirá algunos de sus clásicos, como la moqueca de camarones, los ñoquis trufados y la milanesa de bife de chorizo al horno con puré de papa y maíz, junto a nuevas incorporaciones pensadas para la temporada, como la burrata con tomates asados, chutney de tomates y fainá. Para acompañar, la coctelería de autor se luce con creaciones como el Gin Tonic de coco o La Enmienda (Monkey Shoulder, frutos rojos, banana y yogur), además de jugos naturales y café de especialidad. Para el cierre dulce, los recomendados son sus profiteroles de pastelera o crema de chocolate, o la macedonia de frutas de estación y sorbet de mango. De esta manera, Muyè invita a vivir una velada única donde la buena mesa, la hospitalidad y el espíritu navideño se encuentran en perfecta armonía.

Dirección: Ayacucho 1563, Recoleta.

Sifón

Sifón abrirá el 25 de diciembre desde las 20 en su sede de Chacarita, un PH antiguo con aire barrial, patio generoso y una estética sencilla que conserva el encanto original de la casa. La soda es el hilo conductor de su coctelería y aparece en vermús y cócteles frescos y descontracturados, ideales para acompañar una carta de platitos que cambia según la temporada. Con su clima relajado, ambientación barrial y ese pulso vecinal que lo caracteriza, Sifón se vuelve una opción perfecta para estirar la noche navideña sin protocolos: buena barra, algo rico para compartir y la calidez que distingue a este clásico de Chacarita.

Dirección: Jorge Newbery 3881, Chacarita.

Hierro

Durante el jueves 25 de diciembre, Hierro abrirá las puertas en horario especial en ambas sucursales: de 19 a 01. Esta Casa de Fuegos rinde homenaje a la parrilla argentina ofreciendo carnes de novillo Angus Black maduradas al vacío durante 30 días, donde sobresalen clásicos como lomo, asado banderita y vacío, así como cortes exclusivos como el T-Bone y el ojo de bife con hueso boutique. Las carnes se cocinan con el distintivo sabor del quebracho colorado, que realza su jugosidad. Además, este restaurante incluye en su menú propuestas de cocina y vegetales estacionales a la parrilla con un giro innovador, junto con vinos argentinos y coctelería de autor para maridar cada uno de estos platos y vivir una experiencia única.

Dirección: Boulevard del Mirador 220, Nordelta; Costa Rica 5602, Palermo.

Saigón Noodle Bar

Saigón Noodle Bar, el restaurante que revolucionó el street food vietnamita en Buenos Aires invita a disfrutar la magia de su cocina el 25 de diciembre, con una propuesta que combina recetas tradicionales, estética moderna y un espíritu descontracturado que evoca los sabores más auténticos del sudeste asiático. Con una carta que incluye sus icónicos Spring Rolls, la imbatible Pho, uno de los platos más representativos de Vietnam, curries, fideos salteados y opciones vegetarianas y veganas, Saigón se vuelve el plan ideal para celebrar el día de Navidad con una experiencia distinta, fresca y llena de sabor. Ese día, la sucursal de San Telmo abrirá de 19 a 24, manteniendo su cocina a la vista, su impronta callejera y su ambiente informal para recibir a quienes quieran disfrutar de un picoteo o cena con los clásicos que ya forman parte de su identidad.

Dirección: Bolívar 986, San Telmo.

Mago

La noche del 25 de diciembre Mago abrirá sus puertas desde las 20 para quienes deseen prolongar la celebración con buena gastronomía. Su carta habitual estará disponible, con entradas clásicas que suman achuras de elaboración propia, cortes de carne tradicionales y premium, guarniciones variadas, platos elaborados y postres irresistibles como la pavlova con crema chantilly y frutas frescas de estación. Entre los favoritos de la casa se destacan la Pamplona de ojo de bife, que en esta temporada llega rellena de tomates secos, provoleta y espinaca, y la ceja de ojo de bife, que sale al punto deseado y con el característico sabor de las brasas. La experiencia se completa con una cava de vinos cuidadosamente seleccionada de distintas provincias argentinas, curada por la reconocida sommelier Marcela Rienzo, que asegura maridajes precisos para cada elección.

Dirección: Monroe y Montañeses, Belgrano.

Del Río Cantina

Del Río Cantina abrirá sus puertas el 25 de diciembre desde las 20, una alternativa tentadora para quienes quieren salir a cenar en pleno feriado. El espacio se distingue por las elaboraciones emblemáticas de cantina italiana de barrio, con opciones como entradas caseras, pastas artesanales y una selección de minutas que va del bife de chorizo y la suprema a la suiza al clásico filet a la romana, o una milanesa de berenjena ahumada para quienes prefieren opciones vegetarianas, además de los postres infaltables: panqueque al rhum, flan mixto, tiramisú y crème brûlée. Con su clima cálido y ese aire familiar tan propio de las cantinas porteñas, Del Río ofrece un refugio amable, entre platos abundantes y sabores de siempre.

Dirección: Av. García del Río 2957, Saavedra.

SushiClub

El sitio de tendencia asiática y sushi fusión abre su servicio Deli&Take desde las 19, mientras que desde las 20 estarán disponibles los salones de las sucursales de Puerto Madero, Caballito y La Recova. Durante esas jornadas, se podrán disfrutar los rolls clásicos y especiales, sashimi y niguiri elaborados con cuidado, así como los platos que destacan por sus característicos sabores agripicantes. La experiencia se completa con formatos pensados para compartir, tanto en el servicio para llevar como para quienes prefieren disfrutar de la mesa en sala, manteniendo la frescura y la calidad que distinguen a SushiClub.