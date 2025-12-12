Restaurantes y menús para cenar en Año Nuevo 2026: a dónde ir en Buenos Aires

Restaurantes emblemáticos, espacios de autor y propuestas al aire libre prepararon menús exclusivos que combinan cocina premium, ambientaciones festivas y diferentes estilos de celebración

La celebración de Año Nuevo 2026 llega con propuestas especialmente diseñadas para quienes buscan una experiencia distinta en Buenos Aires. Diversos espacios gastronómicos prepararon menús exclusivos que combinan ambiente, cocina de autor y tradición, convirtiendo la noche del 31 de diciembre en una oportunidad ideal para disfrutar de la mejor gastronomía porteña.

Mishiguene: cena festiva con tradición y vinos seleccionados

El reconocido restaurante de Palermo presentará una propuesta que combina cocina de raíces inmigrantes con una experiencia de celebración completa. El menú de Año Nuevo incluirá un cóctel de bienvenida, snacks, mezze, platos principales y una mesa dulce, acompañado por vinos de Bodega Catena Zapata. Además, la velada sumará música y la tradicional Fiesta Mishiguene. La experiencia tiene un valor de $350.000 por persona y se reserva de manera anticipada por teléfono o correo electrónico.

La secuencia gastronómica contempla preparaciones como hummus de puerro, bureka de hongos, Wellington de pastrón y un malabí frutal como cierre, además de petit fours. El servicio se complementará con café, té y brindis para recibir el nuevo año.

Restaurant Museo Evita: historia, jardín y cocina de estación

La emblemática casona de Palermo, declarada Monumento Histórico Nacional, propone despedir el año en un entorno que combina patrimonio arquitectónico y ambiente natural. Para la cena, el restaurante ofrecerá un menú por pasos que inicia con una recepción de vitel toné y continúa con entradas como burratina y vol au vent de hongos.

Los principales incluyen lomo al champignon, trucha mediterránea o sorrentinos de espárragos, mientras que el postre será un lingote estilo rocher. La propuesta contempla bebida libre, vinos seleccionados, espumante para el brindis y una mesa dulce tradicional. El precio por persona es de $190.000 e incluye cotillón y pista de baile.

Desde experiencias de lujo hasta cenas familiares o fiestas frente al río, la ciudad reúne opciones para todos los gustos

Enero: cena en la costanera con fiesta, DJ y fuegos artificiales

El restaurante ubicado en la costa porteña celebrará el Año Nuevo 2026 con un menú por pasos, open bar, música en vivo, DJ set y un show de fuegos artificiales frente al río. La experiencia comienza a las 20 h e incluye estacionamiento sin cargo.

El menú recorre platos como mollejas a las brasas, carpaccio de atún rojo, trucha patagónica y lomo Angus, además de postres como semifreddo de chocolate o sablée de frutillas. El valor para adultos es de USD 150 y para niños USD 90, con reserva online.

Rufino: menú family style en Recoleta

Desde el subsuelo del Hotel Mío Buenos Aires, Rufino presentará una cena por pasos al estilo familiar, pensada para compartir en conjunto una variedad de platos. La recepción incluye dips y tabla de quesos, seguida por entradas clásicas como vitel toné, burrata y empanadas de asado ahumado.

Los principales abarcan bondiola de cerdo, bife de chorizo Angus, salmón grillado o coliflor ahumada como opción vegetariana. Habrá mesa dulce completa, agua libre, cóctel de bienvenida y una copa de espumante. El valor por persona es de $130.000, con reservas online.

Áncora: sabores rioplatenses en Puerto Retiro

El restaurante de Puerto Retiro recibirá el Año Nuevo con un menú de tres pasos que combina productos locales y técnicas contemporáneas. La propuesta family style incluye vitel toné, melón con jamón, cordero asado con vegetales, risotto de hongos, semifreddo de turrón y torta de chocolate.

El valor por persona es de $120.000, mientras que el menú infantil -con milanesa, helado y bebida- cuesta $60.000.

Somos Asado: fuego, parrilla y celebración en Villa Crespo

El espacio dirigido por el chef Gustavo Portela ofrecerá una cena de Nochevieja con recepción, raciones, platitos, carnes maduradas y una completa mesa dulce. La propuesta incluye barra de bebidas y brindis. La experiencia se extiende hasta la 1:00 h, con música y cotillón.

El valor por persona es de USD 250, con preventa a USD 220 hasta el 20 de diciembre.

Cada espacio ofrece opciones pensadas para brindar, compartir y disfrutar de una velada memorable.

Aire Libre: cocina porteña y música en vivo en Belgrano

El restaurante Aire Libre propone celebrar bajo las estrellas con un menú por pasos que incluye vitel toné, matambre arrollado, opciones de mar, carnes o platos vegetarianos, cheesecake de frutos rojos y mesa dulce. La velada contará con música en vivo y ambiente festivo.

Los valores van desde $200.000 en preventa, con descuento para niños.

La Parolaccia: menú italiano en diversas sedes

La cadena italiana presenta un menú premium que reúne antipasti, pastas, carnes, postres tradicionales y bebida libre durante toda la noche. El brindis será con espumante Chandon Extra Brut y la llegada recomendada al salón es entre las 21 y las 22.

Los precios varían según sede: $220.000 en Palermo, Belgrano, San Isidro y Pilar, y $290.000 en Puerto Madero y Recoleta. Las reservas se realizan por teléfono con pago anticipado.