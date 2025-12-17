Gasly terminó decimoctavo en la tabla.

Alpine cerró una temporada nefasta con el GP de Abu Dhabi, con sus dos monoplazas ubicados en el fondo del pelotón y con apenas 22 puntos en la tabla de constructores, todos conseguidos por Pierre Gasly. A pesar de tener un monoplaza sin la potencia necesaria para competir al resto de los equipos, logró sumar en seis fechas, siendo su mejor resultado el sexto lugar en el GP de Gran Bretaña, justo la carrera que Franco Colapinto no pudo correr por problemas en el A525.

De hecho, el argentino no pudo sumar puntos en la temporada, pero el piloto francés confía en que el 2026 traerá mejores resultados para Alpine con el cambio de reglamento técnico en la Fórmula 1. A partir del próximo año, la máxima categoría tendrá nuevos monoplazas que serán motorizados por unidades de potencia que no tendrán el MGU-H, además de que la escudería francesa pasará a ser cliente de Mercedes para los motores.

En este contexto, Gasly se mostró optimista con respecto a los avances que vio en la sede de Enstone sobre el desarrollo del A526, su monoplaza para la siguiente temporada. “Habrá mucho trabajo por hacer durante el invierno. Ya hemos empezado a trabajar para el próximo año. Por mi parte, soy muy optimista con el coche que estamos construyendo”, comenzó el piloto galo en declaraciones rescatadas por Motorsport.

Y es que el compañero de Colapinto observó tanto la unidad de potencia como la preparación del coche y sus primeras impresiones son bastante positivas para ser competitivos el año que viene. “A nivel de chasis y de motor, creo que todo se ve bien. Estamos cumpliendo todos nuestros objetivos. Estoy muy ilusionado con 2026”, agregó Pierre, que también quedó orgulloso con la actitud del equipo en el difícil 2025.

“Mirándolo en retrospectiva, estoy muy contento y muy orgulloso de cómo el equipo logró gestionar una temporada así, porque cuando no tienes un coche competitivo es muy difícil y resulta fácil rendirse. Aun así, pese a los duros resultados, todo el mundo se mantuvo firme y dio lo mejor de sí”, añadió el francés. Ahora esa determinación de Alpine se ve en la fábrica, por lo que el piloto está ansioso por comenzar el 2026 cuanto antes.

Colapinto y Gasly seguirán como dupla en 2026.

El punto a favor que tiene Alpine para 2026

Debido al último lugar en la tabla de constructores, Alpine salió favorecido en cuanto a la cantidad de tiempo que tendrá disponible para el uso del túnel de viento, siendo el equipo que más porcentaje dispondrá junto a Cadillac, que debutará en la Fórmula 1 en 2026. A continuación, la tabla de tandas que indica cuántas veces puede usar el túnel cada escudería: