Lo llaman el mejor panettone del mundo y su local queda en CABA; ganó un campeonato internacional

En Milán, se llevó adelante -recientemente- el evento organizado por la Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano que busca, año a año, descubrir el mejor panettone del mundo. Durante este concurso, la emblemática panadería Artiaga, del barrio de Saavedra, tuvo una actuación sumamente destacada, llevándose el subcampeonato de la competición.

La histórica panadería con sedes en Zapiola 4782 y Av. Ricardo Balbín 4181, participó en la segunda edición del Campeonato Mundial de Panettone 2025 y sorprendió al obtener el segundo puesto; a su vez, se llevó distintas distinciones como el premio al "panettone mejor decorado".

Desde su cuenta de Instagram, los reconocidos con el premio expresaron con orgullo: "El nacimiento de esta nueva belleza: el Panettone Buenos Aires, galardonado como el Mejor Panettone del Mundo en el Mundial de Panettone en Milán. Tiene nuez pecán, café en grano molido y chocolate Buenos Aires, un chocolate al caramelo con dulce de leche"

La competencia tuvo lugar este año, desarrollándose el 18 de octubre en la ciudad de Milán, lugar al que viajaron Juan Manuel Alfonso Rodríguez, referente de Artiaga, junto a Rubén Darre, Samuel González y Nicolás Welsh. También asistieron familiares y miembros de la histórica panadería de Saavedra.

Los premios que ganó Artiaga y su historia

Entre los galardones conseguidos por la icónica panadería de Saavedra, se encuentran:

Mejor panettone decorado

Mejor folleto de presentación

Mejor limpieza durante el proceso de elaboración

Mejor espíritu de equipo

1º Premio del Jurado

2º Mejor panettone con helado

3º Mejor panettone de chocolate

3º Mejor panettone clásico

Subcampeones del Mundo



Estas condecoraciones conseguidas no son una casualidad ya que esta panificadora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le brinda deliciosos alimentos a los vecinos del barrio de Saavedra desde 1931, año en que fue fundada.

Aquel año, la familia Rodríguez construyó un horno en el barrio residencial, cuando llegaron desde España. El negocio que esta familia construyó ya lleva tres generaciones conservando el mismo horno y la misma tradición artesanal.

Por su parte, dentro de dicha panadería, la historia del panettone es relativamente reciente. Este camino gastronómico comenzó en el año 2016, cuando este producto era prácticamente desconocido en Argentina y muchas veces era confundido con el pan dulce.

En ese entonces, Juan Manuel Rodríguez se encomendó el desafío de elaborarlo y, nueve años después, su panettone acumula 15 premios internacionales, habiendo quedado a tan solo 8 puntos del primer puesto del certamen.